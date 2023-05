València acollirà la projecció de més de 40 pel·lícules de ficció i documental —algunes estrenes— que aborden la perspectiva de gènere en la defensa dels drets humans, qüestionant la discriminació i visibilitzant accions en favor de la igualtat.

Este és el tema de la XIV edició del Humans Fest, el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, que se celebrarà entre l’1 i el 10 de juny.

«Hem triat parlar dels drets de les dones perquè seguixen en disputa en qualsevol part del món. Ho hem comprovat amb la campanya electoral: els partits continuen fent política amb la nostra llibertat reproductiva i sexual. També ho vivim als carrers, on patim agressions d’odi per la nostra orientació sexual. Sostenim la vida, però la desigualtat ens travessa», va explicar ahir Majo Siscar, directora del Humans Fest, que va presentar junt amb Mª José Marco, de la fundació; Vane Julián, dissenyadoradel cartell; i Mentxu Balaguer, diputada provincial de Cooperació.

Enguany, la directora Isabel Coixet és la guardonada amb el premi honorífic del festival, per la «marcada perspectiva de gènere en la seua trajectòria». Així, la cineasta estarà en la inauguració i també, compta amb un «cicle d’autora» en la Filmoteca de València, on se projectarà Mi vida sin mí —que fa 20 anys—, a més del seu últim documental, El sostre groc, entre altres.

L’Humans Fest, organitzat per la Fundación por la Justicia, té sis seccions a concurs, amb 40 produccions d’Espanya, Colòmbia, Mèxic, Eslovènia, Geòrgia, l’Afganistan, la Xina... En concret, cinc pel·lícules opten a millor llargmetratge de ficció: Ópalo (d’animació), El hombre sin culpa, Los agitadores, A room of my own i Malikates.

D’altra banda, sis propostes aspiren a millor llargmetratge documental; i 24 treballs participen en la secció «Curt i Barrejat», amb premis a millor curt: documental, ficció, valencià i millor guió valencià. En concret, set curts són de producció valenciana, i també hi ha obres en la Secció Oficial.

Cal destacar que una altra de les novetats és que una selecció de 13 pel·lícules (nou curts i quatre llargmetratges) de la Secció Oficial estaran disponibles en la plataforma Filmin del 5 a l’11 de juny.

Sessions a la fresca i tallers

El festival també inclou sessions «a la fresca» al pati del CEIP Ballester Fandós de la Malva-rosa i en la Plaça Jardí de l’Ermita, en Orriols. D’altra banda, tampoc s’ha d’oblidar la Mostra de Curts Participatius, del 5 i 7 de juny al Col·legi Major Rector Peset. El segon dia, assistirà un grup d’interns del Centre Penitenciari Antoni Asunción Hernández de Picassent, que han treballat amb activistes i la productora La Cosecha, encarregada dels tallers. També hi ha una exposició de la fotògrafa Eva Máñez.

Per últim, com a novetat, la XIV edició del festival —que forma part de la xarxa internacional Human Rights Film Network— inclou el «Vermut Humans»: una trobada en la cafeteria del MuVIM, per a conversar sobre els drets humans de les dones. Serà el 3 i 10 de juny, a les 12:00 hores.

Entre altres, en el festival col·laboren la Conselleria de Cooperació, la Diputació de València, l’Ajuntament de València i l’Institut Valencià de Cultura.

Projeccions accessibles per a tots

Un acord de col·laboració entre la Fundació per la Justícia i l’ONCE farà que al festival Humans Fest, més de la meitat dels dies les projeccions es realitzaran amb sistema d’audiodescripció, pel que les seran accessibles per a persones amb alguna discapacitat visual mitjançant l’aplicació mòbil Audesc.

Este sistema permet a les persones amb algun tipus de discapacitat visual assistir a una projecció convencional de cinema i escoltar l’audiodescripció a través d’auriculars connectats al seu mòbil. Serà a les obres que formen part de la Secció Oficial del Humans Fest. m.b.b. valència