L’artista Guitarricadelafuente formarà part de la pròxima edició dels Concerts de Vivers. L’actuació del cantant i instrumentista benicassut tindrà lloc el dilluns 17 de juliol i servirà perquè presente els seus treballs més recents: el disc «La cantera» i l’EP «Caramullo». D’aquesta manera, el músic se suma a propostes internacionals com Tini, Fito Páez o The Waterboys. També hi estaran presents intèrprets estatals com Lola Índigo, Miguel Poveda, Rozalén o Mónica Naranjo i artistes valencians com La Fúmiga, Pep Gimeno «Botifarra» o Auxili.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha destacat que «la música serà un dels plats forts d’una Gran Fira de València pensada com el gran festival cultural per a l’estiu de la ciutat». Així mateix, Fuset ha ressaltat que «la incorporació de Guitarricadelafuente als Concert de Vivers ve a completar un cartell per a tots els públics i molt plural en estils on es combinen les bandes valencianes amb altres referències estatals i internacionals». Un artista amb gran projecció Álvaro Lafuente, nom real de Guitarricadelafuente, ha forjat pas a pas la seua personalitat artística. El seu origen està lligat al poble dels seus avis, Cuevas de Cañart, al municipi terolenc de Castellote, on Lafuente passava els estius. Allà va nàixer el diminutiu amb el qual signa les cançons i per allà es passejava amb la guitarra que també el va batejar. La seua proposta musical ha crescut des del so casolà de «El conticinio», cançó gravada amb el micròfon d’un videojoc, fins les seues últimes creacions, que han sigut sotmeses a un intens procés de creació i on juga amb l’electrònica i els ritmes urbans. En eixe camí ha tingut una importància cabdal el productor Raül Refree, qui ha treballat amb artistes com Rosalía, Sílvia Pérez Cruz i El Niño de Elche, entre d’altres. Refree és també responsable del so de La Cantera, primer llarga durada de Guitarricadelafuente. Segons el cantant, el treball representa el relleu generacional, com, en les seues paraules, « un relat sobre el jovent que abraça el seus orígens i s’enorgulleix d’ell». Així, en el repertori reposen els bons records i es recrea «un món en el qual la joventut inconformista s’enfronta metafòricament a una societat corrompuda pels adults». Guitarricadelafuente i Refree van descobrir junts les enormes possibilitats d’unes cançons que exploren camins diversos, però sense perdre mai el vincle amb la tradició tal com l’entén l’artista. De l’1 al 23 de juliol Els Concerts de Vivers formen part de la programació de la tradicional Gran Fira de València. El festival es desenvoluparà entre el dissabte 1 i el diumenge 23 de juliol. La informació completa de la programació, els horaris i les entrades estan disponibles a la pàgina web. En esta edició cultural, la població podrà disfrutar de diversos concerts de diferents estils musicals destinats a totes les edats, que ompliran de música el recinte durant les nits d’estiu.