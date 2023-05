L’Orquestra Filarmònica Martí i Soler de València oferirà este diumenge, de 10:30 h a 13:30 h, un assaig general a l’aire lliure, gratuït i amb vistes al mar. Baix la direcció de Carmen Mas Arocas, l’orquestra interpretarà la «Obertura Cosí Fan Tutte», de Wolfgang Amadeus Mozart y «Las Hébridas», de Felix Mendelssohn, entre altres, totes molt reconegudes entre el públic.

La formació està composta per més de 60 músics, tant professionals com amateurs, incloent membres de la Comunitat Valenciana i extrangers residents. Segons la directora, el recital «pretén apropar al públic a la València de Joaquín Sorolla coincidint amb el centenari de la seua mort».

Este tipus d’actes ofereixen als assistents l’oportunitat de disfrutar del costat més humà d’un concert, observant als músics i tot allò que envolta un assaig d’estes característiques sense els protocols formals d’un concert.

Un dels objectius principals de la directora i de la formació en general és participar de forma activa en la vida ciutadana apropant la música a totes les persones que viuen o visiten València i, per suposat, la seua mar. D’esta manera, l’assaig es planteja com un «passeig musical», una activitat lúdica molt encertada per a disfrutar d’un matí de diumenge.