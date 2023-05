Les referències implícites a la cultura urbana, al cinema i al llenguatge del còmic estan molt presents en el cartell que ha desenvolupat l’estudi Ink Bad Company per a la 38ena edició de Cinema Jove.

Esta nova imatge mostra una clara aposta per la il·lustració de línia marcada, els colors rotunds i el traç de base analògica. «Vaig iniciar la meua trajectòria amb treballs per a cartelleria en paper, principalment per a concerts de música ‘underground’, i encara que actualment la majoria dels encàrrecs que rep són per a suports digitals, la inclinació a les textures i el gest analògic ha seguit molt present en tots els meus treballs», comenta l’il·lustrador JC Guerrero, qui ha dissenyat el cartell.

És la primera vegada que l’estudi Ink Bad Company s’enfronta al repte de dissenyar la campanya gràfica d’un festival de cine, una experiència que, en les seues paraules, ha suposat un «repte difícil, però el qual he gaudit molt» com a cinèfil i molt aficionat a gèneres com el terror i la fantasia. Guerrero va celebrar el protagonisme que Cinema Jove atorga al dibuix i la il·lustració en les últimes edicions.

«En cada edició, la imatge de Cinema Jove reflecteix una nova vessant estilística dins del camp del disseny, sempre en contacte amb les noves tendències. Enguany em va semblar molt interessant acostar-nos a una mena d’il·lustració amb una línia molt marcada, en uns llimbs pròxims a l’animació, acompanyant-la de colors pop plena de referents urbans», explica Ada Diez. La directora d’art del festival destaca també que una de les premisses de partida del cartell és que tinga un component narratiu que puga adaptar-se a múltiples formats, especialment el d’animació, com es pot comprovar en este disseny.

Per la seua banda, Carlos Madrid ha recalcat la importància específica que aquest festival, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, concedeix a la imatge gràfica.

Així ho demostra la recent concessió del Premi Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual a la cortineta de Cinema Jove 2022 creada per l’estudi Guillamón, sota la batuta de la direcció d’art del festival. «Lluny de ser una eina de comunicació més, considerem que és en si mateix un contingut del festival, que impregna tots els canals de comunicació amb el públic i ha de connectar de manera natural amb els nostres espectadors més joves», recalca la directora.

La influència del còmic

Ink Bad Company és l’estudi i «alter ego» de l’il·lustrador JC Guerrero. Després de llicenciar-se el passat 2011 en Belles Arts, l’autor va entrar en contacte amb el món ‘underground’ de la cartelleria de concerts, faceta que el va allunyar, definitivament, del món artístic per a acostar-lo a les arts gràfiques, on mostra tota la seua creatividad.

En 2012 recala a la ciutat de València per a cursar el màster de Disseny i Il·lustració de la Universitat Politècnica de València. Des deixe moment, ha establit el seu estudi a la ciutat del Túria per a dedicar-se professionalment al món del dibuix i el grafisme.

El seu treball comercial durant més d’una dècada de carrera s’ha desenvolupat en diferents camps, com la publicitat, l’editorial, el disseny d’envasos i el ‘lettering’. Al llarg de la seua trajectòria. l’il·lustrador ha treballat per a agències com Marcel, Contrapunto BBDO, RK People, Proximity o CuldeSac. També ha participat amb clients, estatals i internacionals, com El País, Forbes, Hachette, Movistar, The Washington Post i Yorokobu. A més, també ha treballat amb diferents marques com Ray-Ban.

El seu estil, de tradició analògica, amb un dibuix molt marcat, colors cridaners, textures i rètols xarons, retrotrauen un univers de paper imprés, assortit de ‘splash pages’ de còmic, dibuixos humorístics, pel·lícules de terror i ‘rock & roll’.

El Festival Internacional Cinema Jove, acreditat per la FIAPF, se celebrarà del 22 de juny a l’1 de juliol a València. Este esdeveniment pretén promocionar a joves cineaestes professionals procedents de tot el món. Al llarg de la seua trajectòria, s’ha convertit en un lloc de trobada internacional amb dos seccions oficials, homenatges, retrospectives, cicles temàtics...