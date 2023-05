Cada vesprada de dijous, un nou grup de visitants recorre els secrets de l’Alqueria Julià, una joia al barri de Nou Moles en València: l’hort on, segons la tradició, va predicar Sant Vicent Ferrer i el Mariscal Suchet va contemplar la resistència de la ciutat davant les tropes franceses. Dependències que han guardat el somni de reïnes i han despertat la imaginació d’artistes, i que hui és el cor d’un altre patrimoni de la cultura valenciana: les societats musicals.

Més de 600 persones van visitar a 2022 l’Alqueria Julià-Casa de la Música, l’edifici del segle XVII situat al carrer de la Democràcia que va ser rehabilitat i cedit per CaixaBank, en el marc del programa ‘CaixaBank Escolta València’ i que alberga, des d’octubre de 2020, la seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

L’immoble acull cada dijous aquells que s’apunten, a través de la web de FSMCV o en les dependències de la Federació, a les visites guiades, totalment gratuïtes. «Som conscients de la rellevància patrimonial de la nostra seu i quan la situació sanitària ho va tornar a permetre, vam obrir a les instal·lacions per a tots els públics», explica la presidenta de la Federació, Daniela González.

Esta és una de les últimes iniciatives que han obert l’Alqueria Julià a tota la ciutadania. A més, durant els últims anys, l’Alqueria Julià s’ha omplit d’iniciatives culturals com el Cicle de Concerts de Grups de Cambra, celebrats dissabtes matí, amb la participació de grups de xicotet format procedents de les societats musicals federades, també com a part del programa CaixaBank Escolta València, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura.

Rodes de premsa, presentacions, jornades, activitats formatives, concerts i altres propostes culturals han convertit a l’edifici en un veritable contenidor cultural. «La vocació és que ens reconeixen com un motor, especialment musical, fonamentalment lligat a l’esperit del nostre col·lectiu », apunta González.

Dos Bens d’Interés Cultural

L’Alqueria Julià va ser declarada Monument Artístic Nacional en 1978 i Bé d’Interés Cultural en 2007, la figura més alta de protecció per a un edifici a la ciutat de València. El mateix reconeixement de BIC és precisament compartit per les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

CaixaBank va invertir més de 3,5 milions d’euros en el projecte de restauració d’este edifici que va acollir el Col·legi de Santa Bàrbara fins als anys noranta del segle passat, i el va dotar de l’equipament necessari per a convertir-lo en un important centre musical de València.

Com a element arquitectònic, l’edifici és un dels escassos exemplars conservats d’alqueria valenciana del segle XVII. A més del seu interés històric, l’Alqueria conserva elements estètics de gran valor que van quedar ressaltats amb la restauració.

Per altra banda, actuacions com la construcció d’una sala d’assajos situada baix el jardí que reinterpreta l’original de l’alqueria, la biblioteca, la sala de partitures i els diferents espais d’important valor arquitectònic, completen un conjunt que atorga un sentit ple a la seua designació com a Casa de la Música.