El certamen escolar de lectura en veu alta ‘De Viva Veu’, projecte d’educatiu i d’animació lectora organitzat per FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura i Feets Gestió de Projectes SL, tancarà aquest dissabte 3 de juny a la Vall d’Uixó la seua 8a temporada en una final autonòmica on estan convocats dos centenars de participants provinents de més de 60 centres educatius de primària i secundària del País Valencià.

Va de Llibres! aprofundeix en una de les figures clau del projecte ‘De Viva Veu’: les docents. Compartim tres testimonis per saber què va ser el que va impulsar la seua participació, així com els resultats obtinguts d’aquesta experiència.

• La comunicació a través de la veu, la relació amb textos als quals s’ha d’entrar amb qualitat i tendresa o «amb espenta, com qui salta a una piscina», i fet de donar-li musicalitat als estudis de la llengua, van ser els tres motius que van impulsar l’any passat a Consuelo de la Rubia, professora de l’IES Enric Valor de Picanya a participar en ‘De Viva Veu’. «La proposta va il·lusionar l’alumnat més del que jo pensava», assegura, i no es va quedar als certàmens, a partir de la seua participació en aquests, la lectura en veu alta s’ha instal·lat dins de la programació del seu departament, establint els «divendres lectors».

• Vivian Arce Heras és cap d’estudis al CEIP Els Germanells de Rafelbunyol, un centre que compta amb trajectòria dins del projecte ‘De Viva Veu’. Segons les paraules de Vivian, el que les anima a repetir participació és la «gratificació tant del professorat, com de l’alumnat, que sempre intenta superar-se», així com la convicció des de l’escola que la lectura en veu alta feta en públic es converteix en un esdeveniment social que ajuda a superar la por escènica. «El fet que es realitzen certàmens d’aquest tipus és un incentiu més per a la pràctica de la lectura en veu alta que, a més a més, ajuden al desenvolupament d’aspectes de la personalitat de l’alumnat com les relacions interpersonals i la competició sana», defensa Vivian.

• Un altre cas és el d’Elsa San Fèlix, professora de valencià des de 1990, qui, malgrat la rotació entre diferents centres, ha participat en el certamen des de la seua segona convocatòria, la qual, recorda, va guanyar amb el seu alumnat a la categoria ‘Oronetes’ (tercer i quart d’ESO). «Quan vaig veure les bases vaig pensar que aquesta era una oportunitat per a premiar la lectura en veu alta», la qual considera una manera eficaç d’acostar la lectura als més joves. «Des de xicotets ens han contat històries i, aquestes han sigut l’inici de grans lectors i lectores» recorda la docent que actualment imparteix classes a l’institut Enric Soler i Godes de Benifaió, municipi que enguany s’ha establit com a nova seu del projecte.