L’IES Cid Campeador ret homenatge al professor i poeta Antoni Ferrer Perales

L’IES Cid Campeador de València acollí recentment un homenatge al professor i poeta Antoni Ferrer Perales (1943-2022), qui durant més d’un quart de segle exercí la docència al centre públic. En l’homenatge —celebrat el passat dijous 25 de maig—, es glossà la figura de l’autor i es llegiren algunes de les seues composicions més significatives.

En l’acte van participar diversos companys de Ferrer, com Salvador Castell, Carme Garcia, Carmen Alfaro, Miquel Escrivà, José R. March i Josep D. Climent, així com poetes com Lluís Roda, Josep E. Grau o Vicent Boscà, director de Saó.

Nascut a l’Alcúdia de Crespins, Ferrer va treballar a diversos centres educatius, especialment a l’IES Cid Campeador de València. Membre del Consell de redacció de la revista Saó, la revista degana en valencià —on publicava textos de crítica literària i d’actualitat, així com nombrosos editorials—, també va col·laborar amb altres publicacions com Caràcters, Aiguadolç o Reduccions.

Autor d’una sòlida obra poètica, de contingut humanista, tant religiós com laic, i amb nombroses referències musicals, Ferrer ha estat considerat per Enric Sòria com «el poeta amb més prodigiós domini de la tècnica de la nostra literatura».

Durant la seua trajectòria va ser reconegut amb nombrosos premis i guardons, entre els quals destaquen l’«Ausiàs March» de poesia de Gandia, el 1978 i el 1983; el de la Crítica dels Escriptors Valencians de poesia el 2016; i el de Ciutadania de Cultura de l’Eliana, el 2014. L’any 2021, la Institució Alfons el Magnànim va publicar la seua Poesia completa.