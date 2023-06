La implantació de la Universitat Politècnica de València, a partir del 1970, va suposar l’expulsió, de les seues cases i terres, d’una part important de les veïnes i veïns que residien en l’horta de La Carrasca. Aquesta àrea amenaçada quedava delimitada, al nord pel camí de Vera, al sud per la via del trenet al Grau, a l’est pels raïls del tren de València a Tarragona, i a l’oest per l’autopista del Mediterrani que estava sent executada també en aquell moment.

La construcció i expansió d’aquesta universitat de manera progressiva des de fa mig segle, ha tingut com a conseqüència la destrucció d’aquesta horta activa de gran vàlua i la creació d’un mur de separació amb la ciutat.

Açò ha suposat, no solament la desaparició dels seus cultius sinó també de tota una sèrie d’elements relacionats que formaven part del seu paisatge com les séquies, sénies, motors, camins rurals o fonts. Així com la pèrdua de diversos nuclis d’arquitectura tradicional dispersos amb interessants construccions com alqueries i barraques. Aquesta expulsió va comportar, en aquest cas, el desarrelament de més de dos-centes famílies, entre les quals es trobaven cent setanta de llauradors que depenien exclusivament d’aquestes terres per a la seua subsistència.

En la majoria de casos els terrenys no eren de la seua propietat, sinó que eren arrendataris que, alguns d’ells, havien heretat aquest dret en passar de generació en generació. Aquesta amenaça ha estat present fins als nostres dies, veient-se afectats durant aquest període els següents béns, tal com apareixen anomenats al Plànol del Terme Municipal de València (1929-1944), entre els que hem pogut identificar: l’Alqueria de Coll, l’Hort de San Gervasio, cases com la del Marqués, «Churro», Picatós, Pere, Noguera, Enrique de Pere, Ramón de Bola, Botifarra, «Gat», Isidro Belenguer, Blanco, Patricio, Ros o la Simona i, per últim, barraques com la de Pepe el Carnisser, Quiquet, Silvestre, Navarro, Montañana o Miquel Belenguer.

Aquest és un dels casos més flagrants dels darrers cinquanta anys de destrucció sistemàtica de l’horta a València Ciutat.

Malgrat això, també hi ha d’altres de gran impacte que van arrasar-la com la conurbació, des de mitjans del segle XX, amb els pobles annexionats en la centúria anterior com Benimaclet, Benicalap, Campanar o Beniferri. Així com el cas del nou caixer del riu Túria, als anys seixanta, El Pouet, a finals dels noranta, La Punta, a mitjan dècada següent, o la recent ampliació de l’actual V-21.

En definitiva, l’horta és un patrimoni viu i únic d’un valor incalculable, conseqüència del treball incansable de dones i homes al llarg de moltes generacions. A més, és també una manera de viure sostenible arrelada al territori, que contribueix a la preservació del paisatge. Per tant, resulta fonamental aconseguir que aquesta deixe d’estar amenaçada per a sempre pel continu creixement urbanístic de la Ciutat de València, a través de la conscienciació de la ciutadania i de polítiques responsables que donen prioritat a la preservació del territori, protegisquen l’horta íntegrament i la posen en vàlua perquè evitar la seua total desaparició.