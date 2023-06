Al teu article visibilitzes la connexió entre literatura i espai i comences parlant sobre la ‘geocrítica’. En què consisteix aquest concepte?

És una branca dels estudis literaris, culturals o de literatura comparada que estudia la relació entre la literatura i l’espai geogràfic. S’emmarca dins del ‘gir espacial’ viscut els últims anys que ha portat que molts dels estudis que acostumaven a enfocar-se tradicionalment cap a la història de la literatura, miren ara cap el territori o cap a la presència de l’espai als textos literaris.

Accions com les rutes literàries combinen aquests dos elements, una unió que, com dius, està agafant força en els últims anys, però, la literatura pot anar separada de l’espai?

La literatura està vinculada a l’espai des de l’Odissea, Homer és el primer geògraf. A l’article tracte de rastrejar quins autors valencians del segle XX han utilitzat l’espai com aproximació als textos literaris, eixe és l’element més innovador, aquest ús dels espais. Trobem a Joan Fuster en El País Valenciano o Alfons Verdaguer amb Viatge a Ausiàs March o Els clàssics, la terra i jo, un homenatge a distintes eixides literàries per a acostar-se als clàssics valencians. La novetat és aquesta irrupció de l’espai com un element d’atracció cap a la literatura i el patrimoni literari.

És el turisme literari un camp en creixement?

El turisme té un vessant minoritari que és el cultural, on s’inclou el turisme literari iniciat a mitjan segle XX. Hi ha persones que, en aquest sentit, es mouen per interessos i referents literaris, com també hi ha empreses, guies i organismes que creen productes turístics per gaudir d’experiències d’aquest perfil. Les associacions i entitats locals s’han adonat que la literatura és un atractiu turístic, una marca, que s’ha d’aprofitar i expandir.

Com a investigador i docent d’universitat, i abans de secundària, has implementat l’ús de les rutes literàries o les visites a cases museu com una activitat escolar amb molt bons resultats. Per què funciona tan bé?

És el recurs més important per a fomentar la lectura. L’estímul que produeix eixa eixida… no n’he conegut cap altre que tinga tant impacte com la vivència dels textos vinculats a un lloc o un paisatge. Es produeix una emoció molt forta entre els estudiants en realitzar una lectura compartida als espais on es vinculen les creacions literàries. Quan visites un museu literari, els objectes associats a un escriptor desprenen una aura molt potent. És apassionant, per això afirme que una porta fonamental en l’accés a la literatura és l’espai.

