"Per què no hi ha cap activitat en què participen persones amb mobilitat reduïda i persones sense cap tipus de discapacitat?". Eixa és la pregunta que es va formular l'any passat el jove Hamu Mroue. Ell ho tenia clar: "Estic fart de les propostes que ens separen perquè el món és inclusiu i divers. Per tant, les ofertes també han de ser diverses i adaptar-se a totes les persones".

Un any després, el jove veí d'Olocau, qui va guanyar el Premi Talent Jove del diari Levante-EMV en la categoria d'Acció Social, ha portat a terme una iniciativa pionera a Espanya. Mroue va organitzar el passat cap de setmana la primera Ruta Universal de Muntanya, on un grup de 25 persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual, auditiva o intel·lectual disfrutaren d'una ruta pel municipi sense cap impediment. El fundador del projecte de turisme adaptat explica que el seu objectiu és "portar l'accessibilitat a la natura". Així, el jove va començar a fer excursions a diferents paratges de la Comunitat Valenciana, que, en un primer moment, semblen inaccessibles. En este cas, les persones participants van poder gaudir, a través d'una ruta circul·lar per la serra Calderona, del patrimoni d'Olocau gràcies a esta proposta subvencionada per l'Ajuntament de la localitat. "Es tracta d'una proposta experimental a través dels sentits. He intentat desmarcar-me del turisme informatiu i intente que siga un turisme més experimental amb una conscienciació ambiental", assenyala el creador del projecte, qui ja porta tres anys realitzant activitats en la muntanya amb persones amb mobilitat reduïda. "Em vaig posar a treballar per vore com podia crear una activitat en la qual tots els participants se sentiren inclosos", recalca el jove. Així, durant la ruta hi havia una intèrpret del llenguatge de signes i, per la seua banda, Mroue emprava un llenguatge descriptiu per a que les persones sense visió pogueren conèixer el paisatge. "La ruta estava orientada en les plantes medicinals i ambientals de la serra. Ells podien tocar i olorar les plantes", indica. Empatitzar amb la resta El jove reconeix que la ruta va permetre que la gent empatitzara amb la resta. "Estes activitats inclusives permeten que cap persona se senta discriminada", recalca. Per a ell, esta iniciativa deuria ser el dia a dia, però "malauradament no ho és". És la primera vegada que es realitza una activitat d'estes característiques a Espanya, en paraules de l'organitzador. "Havia de ser una activitat universal perquè la meua intenció és millorar la vida de les persones i que, cada vegada, estes activitats es realitzen amb més freqüència", reconeix.