El Premi Iturbi, Concurs Internacional de Piano de València, organitzat per la Diputació de València, ha seleccionat als pianistes Rachel Breen i Anthony Ratinov (EUA) i Elia Cecino (Itàlia) per a la gran final que se celebrarà demà al Teatre Principal. Així, Breen i Cecino interpretaran la mateixa obra: el Concert per a piano i orquestra número 1, opus 23 en si bemoll menor, de Piotr Illich Txaikovski; i Ratinov abordarà el Concert per a piano i orquestra número 3 opus 26 en do major de Serguei Prokófiev. Els participants seleccionats afrontaran la prova definitiva d’esta edició actuant amb l’Orquestra de València, baix la batuta del director valencià Álvaro Albiach.

Durant la gala de clausura i lliurament de premis, es coneixerà la persona guanyadora del Premi Iturbi i dels nombrosos guardons que s’atorgaran en un acte que tindrà lloc el dissabte. El públic ha esgotat pràcticament totes les localitats de la Gran Final i de la gala del concurs, esdeveniment que es podrà seguir a tot el món a través del canal de cultura de Vimeo i de Youtube de la Diputació de València. Rachel Breen gaudeix d’una activa carrera en el món dels concursos i se li han adjudicat els màxims guardons en el Concurs Internacional Bösendorfer, el Concurs Honens, el Concorso Internazionale Palma D’Or, el Concurs Beethoven de Viena i el Concurs Georges Cziffra, entre altres. Va ser seleccionada com a Jove Artista de la Federació Nacional de Clubs de Música dels Estats Units i va rebre el Premi Kurt Alten a Alemanya. Les seues interpretacions han sigut descrites com “veritablement impactants” (Gramophone UK). Va cursar els estudis en la Universitat de Yale, Juilliard School, i, amb anterioritat, en el Conservatori de San Francisco. En l’última temporada de concerts, ha actuat com a artista convidada en el Chautauqua Institute, el SF International Piano Festival o el Merkin Hall per al IKIF, entre d’altres. Per la seua banda, Elia Cecino ha guanyat el Concurs Internacional de Piano de Nova Orleans 2022 (EUA), James Mottram a Manchester (Regne Unit) i Ricard Viñes a Lleida (Espanya) i també ha sigut guardonat en els concursos Ciutat de Ferrol, Pozzoli en Seregno i Schumann a Düsseldorf. El jove pianista italià actua assíduament a Europa i als Estats Units. L’intèrpret ha actuat amb prestigioses formacions i orquestres com la Royal Liverpool Philharmonic o Orquestra del Teatre La Fenice, entre d’altres. En 2020 va gravar dos discos i en 2023 publicarà un nou àlbum amb el segell Steinway. El pianista Anthony Ratinov desenvolupa una carrera d’èxit tant com solista com en la música de cambra. Ha participat i ha guanyat premis en nombrosos concursos internacionals de prestigi, com el segon premi en el Concurs Internacional de Piano Olga Kern, el premi Especial del Jurat en el Concurs Internacional de Piano Hilton Head, i la medalla de plata en el Concurs de Música de Cambra Fischoff amb el Trio Ondata. El músic de 25 anys actua als EUA i Europa, incloent recents gires de concerts com a solista pels Països Baixos i Florida,