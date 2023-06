Isabel de Villena i Les Arenes guanyen el Concurs de Vinyetes Climàtiques

El canvi climàtic, els perills que pateix la platja per la presència de fem o la construcció d’edificis a primera línia, la importància del comerç de proximitat i el transport públic o la contaminació del port de València a causa de la presència de vaixells són algunes de les temàtiques que han protagonitzat el I Concurs de Vinyetes Climàtiques, organitzat per l’Observatori del Canvi Climàtic de l’Ajuntament de València.

Així, un total de cent estudiants de diferents centres educatius del districte Marítim de València han participat en esta primera edició baix el lema «Els efectes i les sol·lucions al canvi climàtic en València».

Concretament, el primer premi compartit ha recaigut en el treball «El camino a la conciencia ambiental», realitzat per l’alumnat de primer d’ESO B de l’IES Isabell de Villena i, per altra banda, la vinyeta «Problemas medioambientales de nuestra ciudad» presentat pel grup de sisé de primària del CEIP Les Arenes.

El director de la Fundació València Clima i Energia, Carlos Sánchez, ha destacat la importància d’este tipus d’iniciatives per a «transformar la societat i canviar els hàbits que perjudiquen el nostre medi ambient». Per això, ha recalcat la importància de sensibilitzar als més joves, que són el futur del planeta.

D’esta manera, les classes guanyadores disfrutaran amb tota la seua classe d’una visita guiada a l’Albufera el pròxim 21 de juny. Allí coneixeran, de la mà d’expertsm la capacitat dels humedals per absorbir el diòxid de carboni i la importància d’este ecosistema natural per a l’equilibr climàtic del nostre entorn. La visita forma part de les diferents activitats finançades pel projecte europeu LIFE Wetldans4Climate, on participen l’Ajuntament de València i la Fundació Global Nature. A més, els treballs guanyadors seran publicats a la pàgina web i a les xarxes socials perquè puguen vore-les totes les persones interessades.

«Mi centro en Transición»

Este concurs s’engloba dins del programa «Mi centro en Transición», on participen l’alumnat, el professorat i les famílies dels diferents centres de la zona per treballar entorn una sensibilització mediambiental i reduir la factura energètica en els centres públics de primària i secundària apostant, així, per un consum responsable de l’energia i fomentar l’actitud respectuosa.

L’Observatori és un centre divulgatiu que treballa amb els centres educatius i el col·lectiu docent. Amb esta primera prova, l’organisme pretén fomentar la creativitat dels més menuts i menudes entorn la lluita pel canvi climàtic d’una manera lúdica i activa. El centre va obrir les seues portes en el Cabanyal el passat 2012 i ja és un referent a Espanya per la seua tasca de formació i divulgació.