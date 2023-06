La idea és tan senzilla com captivadora: una entitat musical valenciana s’encarrega d’organitzar un concert en el qual convida a una altra. Ambdós realitzen eixe recital conjunt que després tindrà una rèplica, quan l’agrupació convidada en primer terme agafe el paper d’amfitriona. Així es creen nous lligams entre societats musicals, corals, dolçainers i tabaleters, grups de pols i pelctre o rondalles, que eixamplen l’oferta i l’horitzó cultural del territori valencià.

Eixe és l’esperit de la Campanya de Concerts d’Intercanvis entre Federacions, que enguany compleix vint edicions amb una previsió estimulant: superar el miler d’actuacions fins al 15 d’octubre, quan finalitze l’actual cicle. Este mes de juny ha començat l’actual temporada que pot arribar a celebrar, en només un cap de setmana, més de vint actuacions repartides en diversos municipis.

L’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han posat en marxa la nova edició d’esta iniciativa que compta amb la participació de la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana (FECOCOVA), la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana (FORPPCV).

«L’actual cicle tornarà a recórrer tota la geografia valenciana durant més de quatre mesos i el format serà el que ha consagrat l’èxit d’este model, establint una reciprocitat entre agrupacions», explica Daniela González, presidenta de FSMCV.

La present temporada superarà els 930 realitzats en 2022, que van portar actuacions a 420 municipis de totes les comarques de la Comunitat Valenciana. La passada campanya va reunir més de 26.000 músics i 200.000 espectadors, xifres que converteixen este circuit en una de les iniciatives més importants del calendari cultural en el nostre territori.

«Este és un dels projectes més ambiciosos en què estem implicats des de la Federació. Les xifres parlen no només d’un retorn a la normalitat, sinó del creixement d’una iniciativa que aporta un gran valor cultural: la unió entre entitats de diferents territoris musicals. Pensem que així es crea el teixit que sustenta d’una terra de música», apunta González. El calendari d’actuacions es pot consultar a través de la web de FSMCV.

La campanya d’Intercanvis conviurà durant els mesos d’estiu amb altres iniciatives importants per a la FSMCV, com el cicle de concerts ‘Músics amb D.O.’, el programa d’Activitats Comarcals o la pròxima temporada de la Jove Banda Simfònica, completant un intens calendari cultural per a les societats musicals.