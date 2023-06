BiografiesVDLL: Jerònima Galés (Segle XVI)

Segle XVI, Era de l’Exploració. El continent americà ja era el nou joguet d’Espanya i Portugal, principals potències marítimes de l’època, les quals es disputaven la sobirania del batejat com a «Nou Món». Entre tot aquest maremàgnum de descobriments, navegants i caravel·les, al Regne de València va nàixer (no se sap exactament a on, ni quan) Jerònima Galés, qui arribaria a destacar com una de les impressores més importants de la regió. Coneguda per l’excel·lència i qualitat del seu treball, la valenciana va deixar de més de 250 publicacions durant més de tres dècades de treball.

Les primeres referències que es tenen de la seua vinculació amb el món de l’empremta arriben a través del seu matrimoni amb Juan Mey, un impressor flamenc regent d’un taller establit a la ciutat de València en el qual ja hi ha constància que treballava Galés. Mey, a qui se li atribueix haver introduït a la ciutat els tipus cursius i itàlics, va morir l’any 1555, moment en el qual Galés va agafar el testimoni de la regència del negoci familiar. Una pràctica no tan estranya en l’època, donat que, en moltes ocasions, la viudetat concedia a les esposes la titularitat dels tallers d’empremta, negocis aleshores de perfil familiar en els quals també treballaven les dones. Des d’aquest moment, i fins a la seua mort, l’any 1587, la impressora va rebre encàrrecs de les principals institucions valencianes del seu temps com ara l’Estudi General (Universitat de València), el Consell Municipal o l’Hospital General de València, entre altres. Durant la seua regència, Galés va mantindre la línia editorial prèvia del taller, publicant llibres d’autors i autores contemporanis que abastaven com ara manuals universitaris, obres teatrals, corpus legals o cròniques. La signa de Galés ha arribat fins a l’actualitat reflectida als colofons dels llibres impresos al seu taller, en els quals el treball de la valenciana apareix signat com a «Juan Mey», «En casa de la viuda de Joan Mey Flandro» o «viuda de Pedro de Huete», signatura que utilitzaria després de la mort del seu segon marit, el també impressor Pedro de Huete. Però possiblement, una de les accions que va col·locar Jerònima Galés a la història va ser el sonet de la seua autoria que va deixar plasmat a la traducció castellana d’El libro de las historias, de Paulo Jovia, títol que va ella va imprimir l’any 1562. En els dos quartets que inicien aquest sonet, els quals adjuntem a continuació, Galés va reivindicar la seua vàlua com a dona en l’ofici d’impressora, una professió aleshores molt masculinitzada. ‘Puesto que·l mugeril flaco bullicio no deve entremeterse en arduas cosas, pues luego dizen lenguas maliciosas, que es sacar a las puertas de su quicio. Si el voto mío vale por mi officio, y haver sido una entre las más curiosas, que de ver e imprimir las más famosas historias ya tengo uso y exercicio’