El valencià, llengua pròpia dels valencians, a banda de la seua situació d’idioma minoritzat per la pressió del castellà i dels poders centrals, té la mala sort de ser motiu de controvèrsia entre nosaltres mateixos, siga pel nom o noms, per la consideració de ser part d’un domini lingüístic més ampli o ser llengua independent, pels model o models lingüístics existents, etc. I mentrestant va arrere en la transmissió intergeneracional, en l’ús social i en el pati de les escoles dels pobles i ciutats grans, encara que s’escriu i es llig més valencià que mai. Per cert, ¿Quina força pròpia té esta llengua que amb tants obstacles com ha tingut davant des de fa més de tres segles, i continua sent la llengua majoritària en pobles mitjans i menuts de la zona històricament valencianoparlant?

Ara, després de les eleccions autonòmiques del passat 28 de maig, s’esperen canvis en el tractament i consideració d’esta llengua pròpia per part del nou Govern valencià. Com a idioma també de tots els valencians, en situació de minorització, hauria de tindre una consideració i protecció basades en el consens de tots els representants, sense fissures ni vaivens. Les discrepàncies sobre la denominació o les denominacions i sobre la naturalesa d’esta llengua arribaren al punt més àlgid en l’anomenada Batalla de València. Però la virulència d’aquells moments va perdre molta força en arribar els partits principals a un consens i crear-se l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a institució normativa valenciana en matèria lingüística. Des de l’essencialisme lingüístic, imperant en àmbits universitaris i altres espais elitistes, no s’ha acceptat mai, de fet, l’autoritat de l’AVL, però esta ha anat fent un treball positiu de posar en valor la part de la parla valenciana ignorada o marginada per eixe essencialisme, alhora que ha fet un gran treball aperturiste d’aportacions normatives a la llengua en general. Però amb l’arribada de l’elitisme lingüístic i afins als departaments gestors de la política lingüística en 2015 es va començar a trencar el consens aconseguit amb la creació de l’AVL, en direcció a una impossible convergència amb l’estàndard del català central. Més que convergència, subordinació i «ninguneig» de l’AVL, com es demostra en el Salt-usu, en els Criteris de la DGPL i en altres àmbits. En 2020, en un article publicat en este mateix diari, «Un nou pacte pel valencià», opinàvem els del Cercle Isabel de Villena, que atés el trencament del referit consens, feia falta un nou pacte entre tots els partits representats en les Corts Valencianes, que evitara nous vaivens en la política lingüística. Ara esperem que es torne a eixe pacte. Com anem dient, des de fa temps, alguns opinadors, articulistes, lingüistes i altres, a banda de les mesures generals de protecció i potenciació, cal fomentar un model de valencià assimilable i practicable, que cree identificació i potencie l’autoestima de la ciutadania valenciana, com deia la setmana passada, citant a Eugeni S. Reig. Un model com el que s’inferix dels documents i publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com les seues gramàtiques, diccionaris i vocabularis.