El projecte "Mediterráneo", de l'arquitecte de Pontevedra Manuel Bouzas, ha guanyat el concurs d'idees del TAC! Festival d'Arquitectura Urbana per a dissenyar un pavelló temporal a la ciutat de València.

El pavelló se situarà a la plaça Músic López Chávarri, a Ciutat Vella, entre el 14 de setembre i el 16 d'octubre, on es realitzarà una variada programació d'activitats culturals organitzades baix la iniciativa Missió Climàtica València dins de l'estratègia Missions València 2030.

La iniciativa ha sigut posada en marxa des de la Secretaria General d'Agenda Urbana, Habitatge i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), junt amb la Fundació Arquia, en aquesta edició també compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, Estratègia Urbana Vlc 2030, Missions València 2023 i Las Naves. Així, el secretari general d'Agenda Urbana, Habitatge i Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha reconegut “l'excel·lent nivell i la gran qualitat de les propostes presentades en aquesta segona edició de TAC!, les quals mostren que l'arquitectura és una professió molt necessària en la nostra societat per a idear respostes als actuals reptes climàtics, sanitaris o energètics”.

Carnicero ha reconegut la singularitat del projecte guanyador, que introdueix estratègies domèstiques en l'espai públic. Així, la proposta destaca per oferir diferents respostes al context urbà des de la tradició i la modernitat i també per fomentar la interacció i el diàleg en la plaça on se situarà amb l'ús d'equipament que facilita l'ús comunitari. “Es tracta d'una arquitectura que té en compte la protecció climàtica i que, a més, resulta fonamental en la relació entre el públic i el privat”, ha subratllat el jurat.

Per la seua banda, Manuel Bouzas recalca que "el pavelló és un homenatge a la persiana mediterrània, un mecanisme que ha permés durant generacions l'adaptació dels espais habitats per l'ésser humà a les inclemències del temps, oferint la solució més eficaç, senzilla i lleugera per a protegir-se de les altes temperatures”.

El pavelló tindrà una segona seu en Donostia-Sant Sebastià del 10 d'octubre al 16 de novembre. Serà l'equip d'arquitectes format per Julia Ruiz-Cabello Subiela i Santiago De l'Àguila els encarregats de donar vida al pavelló amb el seu projecte guanyador Lost Forest que, amb la seua proposta, pretén traslladar la realitat dels incendis forestals a l'entorn urbà i atraure l'atenció del ciutadà sobre aquesta problemàtica de manera frontal.

Projectes finalistes i esments

A més dels guanyadors, s'han seleccionat dues propostes finalistes a València i s'han atorgat quatre esments, que el jurat ha considerat de gran interès per la seua qualitat arquitectònica, així com per la seua integritat i coherència constructives.

El segon premi ha sigut atorgat al projecte ARCA d'Eduardo Landia, Tomás García de l'Horta, Xaviera Gleixner, Jonas Klaassen i Sergio Leiva per, en paraules del jurat, “proposar un nou hàbitat que integra diferents espècies en una configuració que transforma la plaça en un paisatge obert a la contemplació, al deteniment i al sensorial que convida al gaudi”.

El tercer premi ha sigut per a Deja huella, d'Andrea Gimeno Sánchez, Lluis Juan Liñán, Josep Vicent Lluch Díaz i Jesús Vassallo Fernández seleccionat per “la seua decidida aposta de generar espais per al debat del futur ús de l'entorn i per la seua vocació de permanència que transcendeix a la celebració de l'esdeveniment".