L'enfrontament més icònic de la ficció torna a escena al Centre del Carme Cultura Contemporània. Així "Julieta i Romeo" es converteix en la primera creació del "CCCC Escena Lab", el laboratori teatral produït pel Consorci de Museus, que es podrà vore els dies 15 i 16 de juny.

L'obra presenta un nou ball de màscares on Julieta i Romeo es coneixen i s'enamoren sense saber que eixe moment agitarà l'odi entre ambdues famílies, fet que acabarà en una tragèdia. Així, un grup d'artistes emergents han recuperat el famós text de Shakespeare i li han donat un nou llenguatge que pren ales de la música urbana i d'una innovadora visió artística, on l'odi, com a arma contra els altres i un mateix, és l'eix central de l'espectacle.

Salomé Castro, Anna Ferrándiz, Javi Martínez, Claudia Padilla, Alfons Pérez, Eduardo Chalas, Joel Sendra, Julieta Sol i Joan Solaz són els intèrprets que han revitalitzat este clàssic, al temps que Raúl Navarro, de l’Associació Cultural Companyia Escènica Urbana, s’ha encarregat de dirigir l'obra en què també s’ha involucrat LorenD, productor i DJ de "hip-hop" valencià. A més, alumnes de vestuari i escenografia de l’escola Barreira A+D han col·laborat en la posada en escena.

“L’exploració de nous llenguatges creatius és la raó de ser de ‘CCCC Escena Lab’, un projecte en el qual plasmem la nostra vocació de suport a noves ments creatives i l’experimentació en formats culturals. La frescor d’aquests joves talents, unida al seu coneixement de la cultura urbana, il·luminen nous racons del clàssic”, assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Per la seua banda, el codirector de l’Associació Cultural Companyia Escènica Urbana, Raúl Navarro, recalca que "l’equip artístic ha bolcat tot el seu talent en l’obra i ha creat tota una llista de temes inèdits i col·laborat en un text que evoluciona cada setmana".