El fotògraf Rodrigo Petrella ha inaugurat la seua nova exposició "El món indígena en temps post amazònic" al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM). La mostra, comissariada per Ticio Escobar i que es podrà visitar fins al 17 de setembre, és un recull dels viatges del fotògraf a l'Amazones durant vint anys.

Al llarg d'estos viatges, Petrella ha observat com la destrucció del medi ambient, natural i cultural, s'ha anat accelerant exponencialment fins al punt que semblen inevitables l'etnocidi o la desaparició d'un ecosistema de valor universal. En la mostra, el fotògraf pretén documentar, amb potència expressiva i dimensió poètica, un món que està sotmés a situacions desesperades, però que també lluita per sobreviure. El visitant pot observar a través de les imatges un món devastat, però també tradicions i selves obstinades, que es neguen a desaparèixer, a més de desesperades innovacions que fan possible tindre esperança per a la resistència i supervivència bioètnica.

Segons el comissari Ticio Escobar, "Petrella pretén assumir esta situació de col·lapse i extermini des d’una posició contemporània i una perspectiva decolonial, que enriquix l’aportament indispensable del pensament occidental amb el d’altres cultures, recalcant la necessitat de prioritzar la diversitat cultural, assumint que hi ha diferents maneres de concebre el món, d’imaginar-lo i expressar-lo”.

Els pobles indígenes de l'Amazonia són els més vulnerables i exposats al canvi climàtic i a l'espoli dels recursos naturals i culturals. No obstant, segueixen creant màrgens ínfims i imaginant mons possibles vinculats a la seua pròpia memòria. "La salvació no està garantida, però encara existix la possibilitat d’encaminar-nos a un altre escenari. I és des d’esta esperança des d’on parla l’obra de Rodrigo Petrella", recalca el comissari.

Un crit polític a favor de la diversitat

Rodrigo Petrella es va graduar en Administració d’Empreses en la Universidad de São Paulo. És fotògraf professional des del 1994 i ha col·laborat amb importants publicacions nacionals i internacionals. Va treballar professionalment a Nova York i, a finals del 2001, va regressar a Brasil. Des d’eixe moment, la seua labor d’investigació personal s’ha centrat en registrar, mitjançant la fotografia, la vida de les comunitats indígenes de l’Amazònia brasilera com a testimoni i manifest polític de l’existència i lluita d’estes ètnies pels seus drets, enfront de l’enorme pressió dels interessos econòmics externs. Les seues fotografies són un crit polític a favor dels drets de la diversitat, mostrant als omesos de l’escenari social.