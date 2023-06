L'Orquestra de València tancarà hui la Temporada d'Abonament 22/23 amb el debut del jove pianista islandés Vikingur Ólafsson, qui interpreta el "Concert per a piano i orquestra núm. 24" de Wolfgang Amadeus Mozart. El mestre Alexander Liebreich serà l'encarregat de dirigir el programa a l'Auditori de Les Arts, a les 19:30 h. El concert s'iniciarà amb l'obra "Reverso", del compositor resident del Palau de la Música, Pascal Dusapin, i conclourà amb el "Concert per a orquestra", de Witold Lutoslawski.

Víkingur Ólafsson és un dels artistes més sol·licitats de l’actualitat. Amb la interpretació d'este concert, culmina la sèrie "Playing Mozart", que ha reunit a uns altres destacats solistes com Maria João Pires i Paul Lewis. La composició que obri el programa, “Reverso”, és la segona obra de Pascal Dusapin que han interpretat l’Orquestra de València i Liebreich en la present temporada, després d’“Uncut” en el mes de novembre de l’any passat.

Els enregistraments d’Olafsson “Philip Glass Piano Works” (2017), “Johann Sebastian Bach” (2018), “Debussy Rameau” (2020) i “Mozart & Contemporaries” (2021) van captivar el públic i la crítica amb més de 400 milions de reproduccions. Compta entre els seus guardons amb els Premis Rolf Schock (2022), Artista de l’Any de la revista Gramophone, Opus Klassik en la modalitat d’enregistraments en solitari i Premi a l’Àlbum de l’Any en els BBC Music Magazine Awards. En la temporada toca amb la Philharmonia Orchestra, l’Orquestra Reial del Concertgebouw, les filharmòniques Txeca, de Nova York, Berlín, Londres, Bergen i Toronto i les simfòniques de Cleveland i Mont-real, entre altres. Com a comunicador tant dins com fora de l’escenari, ha fet diverses sèries per a televisió i ràdio i ha sigut durant tres mesos l’artista convidat de “Front Row”, el programa d’art més important del canal 4 de la BBC.