El passat 23 de maig es va aprovar la nova Junta de la Secció d'Arqueologia del Col·legi Professional de Docents i Professionals de la Cultura de València i Castelló, integrada per Víctor Algarra Pardo (president), Andrea Moreno Martín (vicepresidenta), Joan Falcó Alcázar (secretari), Alejandro Vila Gorgé (tresorer) i Esperança Huguet Enguita, Tono Vizcaíno Estevan i Lourdes Roca Fernández (vocals).

L'arqueologia professional s'ha assentat en la nostra societat, sent visible i imprescindible en la gestió, difusió e investigació del Patrimoni Cultural, en el cicle de la construcció, en la rehabilitació d'edificis històrics i en la planificació urbanística i del territori. Malgrat això, té greus problemes estructurals no resolts des dels seus inicis al territori valencià a la fi de la dècada de 1980. És una professió precaritzada, sense un conveni actualitzat que regule els salaris i les prestacions de serveis; amb intrusisme laboral, per l'accés al treball de persones que no compleixen amb el perfil ni els coneixements propis de la nostra disciplina; pel constrenyiment a regulacions de l'activitat que no sempre compten amb el consens del col·lectiu.

Per això, els objectius d'actuació de la nova Junta són, en primer lloc, la defensa de l'arqueologia i els seus professionals davant les administracions públiques, les associacions empresarials, altres col·lectius professionals relacionats, així com la coordinació amb universitats, museus i entitats culturals.

En segon lloc, contribuir a la dignificació de la professió i al compromís amb la deontologia i les bones pràctiques.

Finalment, promoure una alta qualificació del nostre col·lectiu, que assegure el correcte desenvolupament professional a l'altura de les expectatives que ens demanda el mercat laboral i la societat.