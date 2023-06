Com és d’important el treball de la gestió de les dades matemàtiques en el món de les construccions humanes?

Per començar, les dades són importants perquè ens ajuden a prendre decisions. Saber l’alçada dels nous membres ajuda els tècnics a col·locar-los i perfilar-los. Si només amb l’alçada i el pes es facilita aquest treball, imagineu quin impacte podria tindre utilitzar altres dades dels assajos.Per un altre costat, en projectes on la participació i els reptes col·lectius són tan importants, tindre una forma objectiva d’avaluació és essencial. L’històric de dades permet valorar com estem, on ens equivoquem i on hem de dedicar més esforços.

Quina és l’actualitat de la gestió i ús de les dades a les muixerangues?

Actualment, hi ha molt poca homogeneïtat a l’hora de recollir les dades: algunes colles només tenen dades sobre la fisonomia dels seus membres, altres, en canvi, emmagatzemen l’assistència de cada membre a cada assaig, la posició que ha fet a cada figura i si la prova ha tingut o no èxit. A vegades, aquest emmagatzament és poc constant i és inexacte, ja que en moltes ocasions és complicat ser rigorós amb la recollida de les dades i el format d’emmagatzematge no és el més adient per al posterior ús d’aquestes. Pel que fa a l’ús, moltes colles ja les utilitzen per a poder comparar les seues temporades amb les anteriors. Algunes fan prediccions intuïtives de l’assistència als propers assajos i d’altres fan repetir als membres posicions de pinya que han sigut fructíferes en assajos passats.

Quin tipus d’informació és més útil arreplegar? I de quina manera hauria de gestionar-se aquesta informació?

Crec que és important començar a recollir les dades d’una forma homogènia i constant en totes les colles: assajos i actuacions, assistència de cada membre, figures provades als assajos, alçada a la qual s’arriba a l’assaig en cada figura, consecució o no de l’objectiu a cada figura, etc.La millor opció seria una aplicació transversal per a totes les colles amb una base de dades compartida. Cada colla només podria veure les dades dels seus membres i, en un primer moment, hauria de ser flexible per a cada colla, és a dir, caldria donar llibertat per a ser més o menys exhaustiu amb la informació que s’hi vol introduir. Aquesta base de dades seria el recipient ideal per a qualsevol anàlisi posterior.

És possible fer prediccions de l’evolució de les colles?

Sí, de fet ja es fan, els models matemàtics de predicció basats en dades són fórmules que intenten imitar el comportament humà. Els tècnics ja fan una predicció de a quins assajos vindran més o menys muixeranguers basant-se en l’experiència passada. Els models de predicció funcionen igual, però utilitzen les dades d’una forma objectiva. Amb dades suficients, podrem fer models de predicció senzills i complexos. Els primers que farem, probablement, es basaran en dades agrupades, com, per exemple, la quantitat de membres cada assaig, el calendari d’actuacions o les proves realitzades en assajos anteriors.

Quins avantatges tindria per a les colles aquest treball?

Amb una base de dades compartida entre muixerangues ens podriem comparar, i no per a ser més competitius, si no per a poder decidir millor. Volem realitzar una prova nova i tenim 30 persones a l’assaig, provariem a fer-la si un model basat en les dades de totes les altres muixerangues ens donara un 10 % de probabilitat de muntar-la? Quan puguem respondre a problemes com aquests de forma automàtica i objectiva, planificarem millor les temporades, ens adaptarem més ràpidament als imprevistos, ens arriscarem menys i farem assajos i actuacions amb l’ajuda d’un criteri diferent. Serà la veritat absoluta? És clar que no, cada colla té les seues particularitats i el criteri subjectiu i humà dels tècnics arribarà on no arriben els models predictius, però disposar d’aquesta eina potser ajuda a prendre millors decisions.