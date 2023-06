Foc i so: més de 2.000 intérprets de les societats musicals posen banda sonora a les Fogueres 2023

Mentre el foc dels monuments espera cautiu fins al pròxim dissabte, una altra flama ja està encesa a les Fogueres de Sant Joan: la música de banda, protagonista amb els himnes que marquen el ritme de les comissions, ha tornat a omplir la ciutat d’Alacant.

Les societats musicals van ser les grans protagonistes de la tradicional entrada pels carrers celebrada ahir per la vesprada. Més de 2.000 músics, membres de les vora cinquanta societats musicals que participaren a la desfilada, afinaren els dies grans de la festa.

Durant esta setmana, Alacant sona a pasdoble: Boda Alicantina, Valcárcel ¡viva Alacant!, Ramon Gilabert o la infinitat de peces dedicades a les bellees del foc actuen com a símbols aglutinadors de la ciutat. El pròxim dissabte, l’himne del mestre Luis Torregrosa acompanyarà les flames de cada monument.

El gran relat de les Fogueres està composat per milers de microhistòries que ocorren estos dies a la ciutat. Per això, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana torna a llançar la campanya Foc i So! Es tracta d’una crida a totes les músiques i músics de les agrupacions que participen a la festa, perquè comparteixen les seues experiències.

Amb el hashtag #FocISo, les xarxes socials de FSMCV, principalment el seu canal d’Instagram, recopilarà els testimonis que envien els intèrprets als diferents actes, com les desfilades a l’Ofrena de Flors dels pòxims dimecres i dijous. Continuant amb l’exitosa campanya de 2022, la Federació vol difondre com es viu una festa tan gran des de dins.

«Serem part fonamental de tots els actes de les comissions i és un motiu d’alegria vore de nou a les societats musicals com a protagonistes d’una festa que té un impacte internacional», explica la presidenta de FSMCV, Daniela González. «Ja s’ha demostrat en les darreres Falles, la Magdalena o els Moros i Cristians d’Alcoi. A l’àmbit social i també a l’econòmic és un gran estímul tornar als carrers», subratlla González.

Aliança cultural de primer ordre

‘Foc i So’ expressa també la unió de dos elements inseparables de la festa. Eixe binomi s’ha potenciat com a element comunicatiu en les últimes campanyes de la FSMCV: #FocISo van ser també les Falles, #LlumISo la Magdalena i #ColorISo els Moros i Cristians. L’etiqueta condensa un dels relats més potents per a la marca Comunitat Valenciana com a element turístic diferenciador.

Les Fogueres de Sant Joan són Bé d’Interés Cultural, títol que comparteixen amb les societats musicals de la Comunitat, un moviment que també va ser declarat Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya i recurs turístic de primer ordre per la Generalitat Valenciana.