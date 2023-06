Un total de 46 cantants aficionats participaran dilluns en el Concurs de Versions de cançons de Nino Bravo organitzat per El Corte Inglés per a retre homenatge a l’artista valencià 50 anys després de la seua defunció.

Els candidats interpretaran en directe davant el jurat una versió d’un tema del repertori del cantant d’Aielo de Malferit, acompanyant-se únicament de la base instrumental que els propis participants hauran d’aportar. També podran acompanyar-se en directe per un instrument musical.

La cita és a les 17.30 hores a la Terrassa La Pèrgola d’El Corte Inglés Avinguda França per a la primera fase classificatòria. La final del concurs de versions de Nino Bravo tindrà lloc el dijous 29 de juny a les 17:30h hores en el mateix espai. El guanyador o guanyadora del concurs rebrà una targeta regale valorada en 500 euros i un trofeu realitzat per l’artista Rafa Mir.

El jurat decidirà quants concursants passaran a la final, en funció de la seua qualitat interpretativa i la posada en escena del candidat o candidata. El jurat està compost per representants de l’organització, cantants i professionals de l’àmbit de la ràdio. Els membres del jurat són: Manuel Martínez Gil, road manager i cunyat de Nino Bravo; el periodista en RNE a València, Miguel Ángel Orts; el presentador en Cope València Carles Villeta; el cantant Felipe Garpe, guanyador del concurs «Jo soc Nino Bravo» en Tele 5; les especialistes Ángeles Barber i Carmen Usero, i Pau Pérez Rico, secretari del jurat i director regional de Comunicació de El Corte Inglés.

Els Veus de la Memòria

El cor Veus de la Memòria de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de València (AFAV) serà l’encarregat d’obrir el dilluns del Concurs de Versions de cançons de Nino Bravo, organitzat per El Corte Inglés i que tindrà lloc a la terrassa la Pèrgola de la 1a planta de la seua centre en Avinguda França.

Les Veus de la Memòria, cor compost per una quarantena de veus masculines i femenines, cantaran a l’inici de l’acte un mix de cançons de l’artista valencià, entre les quals es troben temes tan populars com «Noelia», «América», «Un beso y una flor» i «Libre». La seua actuació, prevista a les 17.30 hores del dilluns, serà fora de concurs i servirà per a visibilitzar aquesta terrible malaltia i la musicoteràpia utilitzada en el seu tractament.

El cor Les Veus de la Memòria és el primer i únic cor format per malalts d’Alzheimer i altres demències d’Espanya i, des de la seua creació en el 2010, compta ja amb més de 60 concerts en el Palau de la Música, en l’Ateneu Mercantil, Teatre de la Latina de Madrid o Palau de les Arts Reina Sofia, alguns d’ells en col·laboració amb altres corals i artistes. Aquest projecte té com a finalitat alentir el procés degeneratiu de l’Alzheimer perquè les famílies comproven la vàlua dels seus malalts i perquè la societat se sensibilitze amb la malaltia.

En el marc de la commemoració de l’Any Nino Bravo i durant aqueixa setmana dedicada a l’artista, es desenvolupen altres dos esdeveniments. El passat dijous va tindre lloc la presentació de l’obra «Nino Bravo» de l’autor Vicente Sanchis amb il·lustracions d’Albert Quiñones, un homenatge literari a una de les figures més representatives de la nostra música. El dimarts 27 de juny a les 19 hores tindrà lloc una trobada amb Darío Ledesma, autor de la biografia autoritzada del cantant d’Aielo de Malferit, «Nino Bravo Voz i Cor. El Museu de Nino Bravo d’Aielo de Malferit ha contribuït, juntament amb les filles del cantant, Amparo i Eva Ferri, a l’ambientació de l’espai amb pertinences de Nino Bravo.