Aquest projecte és una manifestació de la relació literatura-territori, però aquest vincle, en què es tradueix?

Els llocs condicionen la literatura que en ells es crea, però també a la inversa. Tenim el cas de George Sand que va escriure el text Un hiver à Majorque durant una estada que va realitzar amb Frédéric Chopin quan aquest va visitar Valldemossa per a recuperar-se de la tuberculosi. Aquest quadern de viatge, posteriorment, ha determinat la promoció turística del municipi. La relació entre literatura i territori és una relació bidireccional i molt fructífera.

Amb ‘Walking on Words. Mallorca Literària’ tracteu d’oferir altre punt de vista de l’illa d’acord amb aquesta relació. Com va sorgir el projecte?

Des de la Fundació ens vam adonar que el format de ruta literària funciona molt bé per a convocar públic i transmetre continguts literaris. Vam veure que la literatura és una mena d’ulleres que permeten veure d’altra manera el territori. Amb ‘WOW’ col·loquem les ulleres de la literatura amb la convicció que qualsevol paisatge sembla diferent amb elles. Quan va començar el projecte, l’any 2015, l’objectiu era construir un mapatge de l’illa amb les cites literàries vinculades a aquest territori. Es tracta d’una base dades de citacions literàries, un exercici de visibilització i geolocalització que, a través d’una sèrie de recursos, permet a qualsevol persona realitzar al seu ritme, des del seu telèfon mòbil, aquest contacte entre literatura i territori de manera autònoma.

Com ha sigut el treball de selecció de textos?

El projecte ha passat per diverses fases. La primera, dissenyar una selecció equilibrada de textos que arribaren a totes les parts de l’illa a través d’una àmplia tria d’autores i autors que ja no estigueren en actiu. Volíem mostrar Mallorca com un espai literàriament divers, en termes tant de gèneres literaris, com de les llengües en les quals s’ha escrit de l’illa. El primer resultat van ser 72 cites de cinc llengües diferents, el qual també estableix al projecte com un bon vehicle per a connectar als estrangers que ens visiten amb la nostra literatura. Actualment, hem ampliat fins a les 150 amb la introducció d’autores i autors en actiu.

Quin és el següent pas que afronta el projecte?

Continuar amb la difusió i continuar desenvolupant el projecte, per exemple, enriquint els continguts amb veus literàries femenines. D’altra banda, també treballem en ‘WOW’ com un marc de diàleg que convide a reflexionar, des de l’esperit crític, què queda d’aquella Mallorca que es descriu a la literatura en l’actualitat. Si voleu aprofundir més en aquesta matèria, podeu consultar http://walkingonwords.com/ i https://fulldelectura.com