Turisme de la Comunitat Valenciana i Les Arts retran homenatge a Nino Bravo amb una vetlada simfònica que protagonitzaran el cantant Serafín Zubiri i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), sota la direcció d’Óliver Díaz, el pròxim 6 d’octubre.

L’Auditori de les Arts acollirà aquest concert extraordinari i fora d’abonament, que s’inclou dins de les celebracions promogudes per la Generalitat Valenciana al 2023 per a commemorar el 50 aniversari de la defunció de Luis Manuel Ferri Llopis, artísticament conegut com Nino Bravo, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El concert ‘50 años sin Nino Bravo’ s’emmarca en el conveni de col·laboració anual que subscriuen Turisme de la Comunitat Valenciana i Les Arts i forma part, al seu torn, de la programació de l’’Any Nino Bravo’, decretat pel Consell de la Generalitat para tot el territori valencià el passat 3 de febrer, tal com ha explicat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

«Nino Bravo ha sigut un dels artistes més volguts i més influents en la música popular del segle XX. Valencià universal, ambaixador de la nostra terra i cultura, no se li pot oferir millor tribute que amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, el nostre actiu musical més internacional, i en un escenari com Les Arts, el nostre millor emblema d’excel·lència artística», ha apuntat Colomer.

Cita imprescindible

Per a Colomer, aquesta és «una cita imprescindible per als amants de la música», en un concert que reunirà a professionals del panorama musical espanyol. Després dels seus treballs amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana en sarsuela, ballet i en l’apartat simfònic, tornarà al podi de les Arts Óliver Díaz.

El mestre ovetense, considerat un dels directors amb major presència en el circuit líric i simfònic nacional, dirigirà el cantant Serafín Zubiri i l’OCV en grans èxits com «Un beso y una flor», «Libre», «Noelia», «Cartas amarillas» o «Te quiero, te quiero».

Juanjo Colomer firma els arranjaments per a orquestra, en una nova partitura per a l’OCV, que anteriorment ha interpretat obres del compositor d’Alzira com «Fierabrass», «Convergencias» o el més recent estrena de «Sorolla breve suite», a partir de la música del seu ballet «Sorolla».

Les entrades es posaran a la venda el pròxim 7 de juliol, dins de la venda general d’espectacles de les Arts. Els preus de les localitats varien entre els 15 i 35 euros, sense incloure els gastos de gestió.

El passat 16 d’abril es van complir 50 anys de l’accident que va truncar la vida de Nino Bravo amb tan sols 29 anys. La Generalitat, les Corts Valencianes i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit han declarat 2023 el ‘Año Nino Bravo’ com a homenatge oficial al seu llegat musical i sociocultural.