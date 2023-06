L'amor és el sentiment més universal que existeix en totes les seues vessants, ja siga entre amistats, familiars, amb la parella o amb ú mateix. No hi ha un amor únic ni perfecte, però és una emoció real i humana. Entorn eixa sensació gira la nova producció musical "Amorismo", que es representarà el pròxim diumenge al Teatre Flumen i que ja va vore la llum ahir.

L'obra, que s'estrena per primera vegada, és una experiència teatral que es divideix en tres actes que trascendeixen la tradicional barrera entre l'escenari i l'audiència. Durant l'espectacle, que es representa en els camerinos, les bambolines i l'escenari principal, els espectadors acompanyaran als protagonistes en un viatge per l'amor combinat amb la música, la poesia i la narració en una experiència que pretén fer reflexionar.

El compositor i guionista Dustin Calderón, que ja ha treballat en grans produccions com "Tina, el musical de Tina Turner", assenyala que el nom de la producció naix de la combinació entre els conceptes "amor" i "ismo", que fa referència a estils d'art com el cubisme o el realisme. "Quan contemplem una obra d'art, cadascú tenim un sentiment i el mateix ocorre amb l'amor. No totes les persones ho interpreten de la mateixa manera", explica.

Calderón es mostra il·lusionat amb el projecte, fet pel qual, en les seues paraules, "hi ha molts nervis i il·lusió perquè és la primera vegada que es porta a terme". El reconegut director David Gregory es posa al front d'"Amorismo", que estarà produïda per La Compañía de Row, que porta quatre anys treballant dins del sector teatral. "És una companyia jove, però amb moltes ganes", indica.

Experiència interactiva

La representació, que es divideix en tres escenaris en cadascun dels quals actuen dos personatges, és una experiència interactiva i novedosa. "Són tres històries que poden tenir relació o no, ja que contem coses que passen al voltant de l'amor", reconeix Calderón.

Com explica el compositor i guionista, una de les tres peces va nàixer a Madrid i l'equip ha decidit ampliar dos històries més. Reconeix que una de les característiques d'esta obra és que "permet que l'espectador s'allunye de les butaques i interactue i, per tant, guanya protagonisme". "Ells poden participar i prendre decisions, per la qual cosa l'obra està dirigida a tots els públics", conclou.