El País Valencià té una gran riquesa de festes i tradicions, a les quals dediquem molts diners, temps i il·lusió, però poques vegades ens parem a pensar per a què serveixen. Les dues explicacions més normals són la diversió popular i la funció ritual, que enforteix els sentiments de grup.

Avui explicarem una altra funció dels elements festius i, concretament, els Negrets de l’Alcúdia: la seua importància per a la interpretació de documents, en la formulació de teories històriques i en la recuperació de les nostres festes.

Els Negrets és una dansa que es balla en les festes de la Mare de Déu de l’Oreto. La seua actuació té dues parts antiquíssimes: el ball i la campana, cada una amb la seua música de dolçaina i tabal. La campana és una torre humana de tres altures (4+3+1) en la qual el ballador que puja al capdamunt es despenja pel mig, com el batall d’una campana.

Els Negrets van ballar en algunes festes dels anys 1950 però, segons el tío Pepe, la transmissió no va ser molt bona, ja que al mestre «vam veure-lo, assajant, un parell de vegades, si el vegérem, que ens explicava un poc la cosa i ell se n’anava». Els Negrets de l’Alcúdia tornaren a ballar, amb el tío Pepe com a mestre, des de l’any 1984 fins el 2002. L’any següent, els joves balladors decidiren no eixir. La colla es recuperà el 2004 i, actualment, està consolidada.

Interpretació de documents

A Tarragona, l’any 1692, se celebraren unes festes on participà un ball que «entre bueltas cruzadas, y varias mudanças formava una campana». Durant anys, aquesta «campana» es va confondre amb una «torre» o un «castell». La seva interpretació correcta només fou possible quan es comparà amb els Negrets de l’Alcúdia.

L’any 1585, en la rebuda de Felip II a Tortosa, participaren «unos negrillos muy bien hechos, en umbros de otros, los cuales ó sacaban su lengua ó echaban higas para mover á los que estaban presentes al riso».

El 1623 se celebrà en València una processó, al principi de la qual «fue pensado que venian los Negros con su pendon, que de ordinario en semejantes processiones eran los primeros».

L’any 1635 se celebrà a Valls una altra processó amb diversos balls, entre els quals es trobava un «dels Negrets».

El ball de Negrets es ballava en diferents pobles de la comarca dels Ports: el Forcall, Culla, Sorita i la Mata. En Sorita també s’hi havia ballat una dansa d’esclaus.

L’origen de la muixeranga era totalment desconegut fins fa poc, quan es formulà la teoria de les arrels negres de la muixeranga. A la segona meitat del segle XV, els europeus portaren una gran quantitat de persones negres, com a esclaus, cap a València i altres ports d’Europa (i després, cap a Amèrica).

Alguns pobles africans que vivien prop de la costa atlàntica ballaven danses com l’«atilogwu», que inclouen elements acrobàtics i torres humanes. Les confraries de negres més antigues foren les de Barcelona (any 1455) i València (1472). Les confraries cuidaven els seus ferits o malalts, i enterraven els seus morts. També participaven en festes amb música, danses i torres humanes. Aquest podria ser l’origen de les muixerangues.

Recuperacions

En els anys huitanta, es van crear balls de Negrets en les poblacions d’Alzira i Picanya. La coreografia de les danses perdudes és molt difícil de recuperar perquè tenim poques descripcions i són difícils d’interpretar. Les colles d’Alzira i Picanya aprengueren el ball dels Negrets de l’Alcúdia.

En els últims anys, s’han creat noves muixerangues. Algunes s’han inventat les seues figures però, si la muixeranga és una tradició, té molt més sentit alçar les figures d’Algemesí. També ha tingut prou èxit la campana dels Negrets, una muixeranga que, com hem vist, té més de 300 anys d’antiguitat.

El manteniment de les muixerangues tradicionals és una mostra de tenacitat i respecte al nostre patrimoni cultural i festiu.