La novena edició de Curt Creixent-Trobades del Curtmetratge, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, arriba a València del 26 al 28 de juny en el marc del Festival Internacional de Cinema Jove. Esta edició, que és un espai de confluència per a professionals i estudiants de l’audiovisual, se centrarà en l’etapa de preproducció i producció i explorarà com fer que els projectes de curtmetratge siguen més viables, factibles, atractius i sostenibles.

Este any el festival convidat per l’organització de Curt Creixent és el Festival de Curts de Bogotà - Bogoshorts, un dels més importants en el seu gènere a Llatinoamèrica. Amb vint anys de trajectòria en la promoció i consolidació del curtmetratge com a eix fonamental per al creixement d’una cinematografia regional, és una plataforma d’impuls a nous creadors de Colòmbia i Amèrica Llatina. El festival compta, a més, amb un potent mercat especialitzat en formats curts, BFM - Bogoshorts Film Market. Així, el director del festival, Jaime E. Manrique, visitarà València per a estar present en diverses activitats de Curt Creixent.

Entre algunes de les activitats que s’hi engloben, es troba una taula redona sobre laboratoris de cinema, amb altres representants de mercats internacionals. En este sentit, Manrique presentarà les diferents activitats d’indústria de Bogoshorts Film Market, com la Incubadora BFM. El director també participarà en una taula redona sobre la presentació de programacions de festivals internacionals, amb altres responsables de festivals. En esta taula es parlarà de les línies de programació i els processos de selecció de curts dels diferents festivals presents. Per últim, Manrique participarà en la sessió «One to one» amb cineastes i productores.

Durant estos dies, també es projectaran sis curtmetratges colombians seleccionats per Bogoshorts, que van formar part de la secció oficial i van ser premiats en la passada edició del festival i, a més, han estat presents en el Festival Internacional de Curtmetratges de Clermont-Ferrand, Festival de Toronto, Festival de Tribeca o Fantasporto.