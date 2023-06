«Jo he sigut músic de la Jove Banda Simfònica: és una experiència musical i social fabulosa. Estàs una setmana fent el que t’apassiona, coneixes nous companys, aprens nous conceptes o t’enfrontes a un repertori molt exigent que no sols fer en la teua banda de manera habitual, entre altres experiències».

Rafa Grau Vilar (Castelló, 1990) va ser intèrpret durant diverses temporades a la formació que està a punt de dirigir. Estes setmanes està preparant la imminent temporada d’esta unitat d’alt rendiment integrada en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en la qual debutarà amb la batuta el pròxim 7 de juliol.

«Els primers contactes han sigut d’organització. Proves de faristol, conéixer als percussionistes, que tenen un gran protagonisme en el repertori escollit, preparar la trobada amb els professors especialistes de cada secció, etc. La veritat és que tenim un gran repte amb el repertori triat», explica el director a pocs dies del seu debut.

Més de 110 músics de totes les agrupacions federades i amb edats d’entre 18 i 28 anys viuran esta experiència de tres concerts i una concentració prèvia. El pròxim 3 de juliol comença esta aventura al municipi de Navajas. «Esta concentració simula la vida real i professional d’una banda municipal que prepara els concerts del cap de setmana durant uns dies d’assajos. El repertori ens exigirà treballar intensament i, a més, traure la millor versió de tots nosaltres. Conviure durant una setmana ens garantix un grup cohesionat i motivat que facilita aconseguir el repte artístic», expressa el titular de la formació des del passat gener, quan va agafar el relleu natural de Lidón Valer.

Durant cinc dies, els músics estaran immersos en una experiència que té l’objectiu d’ampliar i perfeccionar la seua formació, per tal de facilitar el seu accés a les agrupacions professionals. Amb la direcció artística de Grau, diversos professors passaran per Navajas per nodrir l’entusiasme d’uns joves amb fam de concerts.

L’eclosió: 3 dies de pura música

Després de l’encontre pedagògic arribarà el moment de la veritat. Una temporada en tres dies, tres ciutats diferents. Divendres 7 de juliol, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV actuarà a l’Auditori Rex de Castelló, l’endemà estarà a l’imponent coliseu de la Plaça de Bous de València i tancarà el seu camí el diumenge 9 de juliol a l’Auditori de Teulada-Moraira. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.

Al capdavant de la unitat estarà una de les grans promeses de la direcció a l’escena valenciana. Rafa Grau és l’actual director titular de l’Ateneo Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó, societat amb la qual ha aconseguit reconeixements com el Primer Premi de la màxima categoria del 43 Certamen Provincial de Bandes de Música de Castelló, així com el Premi a la Millor Interpretació d’obra lliure, amb el títol El Jardín de Hera del compositor José Suñer Oriola.

«Tot director té una idea de treball, una manera de projectar les seues idees musicals i sobretot un concepte de com ha de sonar la seua formació. Este serà el meu objectiu durant la primera setmana de juliol perquè es puga apreciar en els concerts», promet l’encarregat de guiar a la Jove Banda Simfònica durant uns dies d’estiu que probablement recordaran tota la seua vida.