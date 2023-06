El director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha inaugurat este matí la novena edició de Curt Creixent, que se celebra del 26 al 28 de juny en el marc de Cinema Jove. Curt Creixent és un espai de confluència per a professionals i estudiants de l’audiovisual que ofereix una plataforma per a la formació sobre el desenvolupament de projectes de curtmetratge. Durant esta edició, les jornades se centraran en l’etapa de preproducció i producció i exploraran com fer que els projectes de curtmetratge siguen més viables, factibles, atractius i sostenibles.

68 Guarinos ha remarcat que "les trobades del curtmetratge no sols han aconseguit en la novena edició el màxim de participants inscrits de la seua història, sinó també la més àmplia participació internacional de professionals del sector del curtmetratge, amb noms tan destacats com el francés Florián Fernández, que és coordinador d’Indústria del Festival de Cannes, o Jaime E. Manrique, que és el director del prestigiós Festival Internacional de Curts de Bogotà Bogosohorts, un dels més importants en el seu gènere a Llatinoamèrica, amb els objectius de fer que el curtmetratge valencià i els seus artífexs siguen coneguts i reconeguts a l’estranger i de propiciar eines per tal de fer-ho possible”. Curts Creixent s’ha iniciat amb una sessió explicativa sobre el mercat del curtmetratge del Festival de Cannes, a càrrec de Florián Fernández, coordinador d’Indústria del festival francés. Cinema Jove se reivindica como un lugar de «libertad, encuentro y creación» La segona sessió ha estat dedicada a la presentació de laboratoris i mercats internacionals amb la participació de Jaime E. Manrique (Bogoshorts), Aitor Arenas (Emergente! Cine Lab), Carolina López (Incubator-Animac) i Reyes Revilla (SEMILLERI FICX-Gijón), moderats per Esther Cabero. De vesprada, s'han portat a terme les primeres sessions de "pitching" de projectes de curtmetratges i les trobades "one to one" entre productors i directors.