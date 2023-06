Aquest divendres 30 de juny més d’un centenar de persones es reuniran a la Placeta de les Monges, espai confrontant a la Casa de Pedra, actual ubicació de la Biblioteca Municipal de Guadassuar, per a celebrar la XII Trobada de Clubs de Lectura de la Ribera, la cita que desarma el mite de la lectura com un acte solitari.

«Mater», de Martí Domínguez, és la novel·la que congregarà als i les integrants dels clubs de lectura impulsors de l’esdeveniment: Almussafes, Corbera, Llombai, Polinyà del Xúquer, Sollana i Guadassuar, enguany amfitrió, als quals, a més a més, se sumaran els clubs d’Alginet, Benimodo i Benifaió. Les persones assistents conversaran amb Domínguez sobre cadascun dels detalls que configuren el seu últim treball literari, un fet que l’autor ha rebut com «una alegria i una responsabilitat» per poder intercanviar converses, «polèmiques», i arreplegar les possibles indicacions que llance el seu públic al voltant de l’obra.

L’acte, que comptarà amb la coordinació de Sénia Projectes Educatius i la conducció de Carme Navarro, es troba dins del marc de «Zona llibre Zona lliure», un projecte ideat a les comarques de la Ribera Alta i Baixa que, des de 2016, fixa la mirada als pobles per a connectar la literatura valenciana amb el públic de les seues biblioteques des de la proximitat.

Els clubs de lectura de Polinyà del Xúquer i Corbera van decidir celebrar junts l’última sessió dels seus respectius cursos fa ara dotze anys, aquesta col·laboració va ser l’espurna d’unes trobades que, amb el temps, han crescut i sumat cada vegada més lectores i lectors. Al llarg de la seua trajectòria s’ha comptat amb noms propis de la literatura valenciana com ara Anna Moner, Raquel Ricart, Paco Esteve, Núria Cadenes o Elvira Cambrils, protagonista de l’últim encontre celebrat a Llombai el juliol de 2022, un esdeveniment que va viure com una «experiència enriquidora per la calidesa del públic i per treure-la de la solitud de l’escriptura».

Com l’acte d’escriure, la lectura també acostuma a reconéixer-se com una activitat individual i solitària, un llibre reclama concentració, calma i silenci, però no té per què quedar-se així. Els clubs de lectura s’han establert com un espai d’intercanvi i relació entorn de la literatura que aconsegueixen expandir i transformar aquesta experiència. Francisco Javier Alepuz, participant habitual del club de lectura d’Almussafes, ho té clar: «Poder compartir el món que proposa cada llibre amb els companysi conéixer els diferents punts de vista ajuda a desvelar les arestes d’un llibre. D’altra banda, preguntar a l’escriptor o escriptora sobre aquest, descobrir com ha muntat l’obra, és un fet molt gratificant».

El projecte «Zona llibre zona lliure» compta amb suport econòmic de la Diputació de València i de tots els ajuntaments dels pobles organitzadors. En 2017, va obtindre el segon premi «Experiències de foment de la lectura» atorgat per la Fundació Bromera.