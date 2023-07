«Tenim un gran repte amb el repertori, que segur durem a terme de la millor manera gràcies al treball i a la qualitat artística dels nostres músics», augura Rafa Grau, el director de la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Poc abans de concentrar-se per al gran repte anual de la formació, l’encarregat de dur la batuta de la formació sap que els dies previs a la triple cita de concerts seran claus per a polir un programa exigent. «La concentració prèvia simula la vida real i professional d’una banda municipal. El repertori ens exigirà treballar intensament i traure la nostra millor versió. Conviure durant una setmana ens garantix un grup cohesionat i motivat davant el repte artístic», reflexiona el director.

En eixos dies de convivència al municipi de Navajas, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV prepararà la seua nova aventura. Castelló, València i Teulada Moraira calibraran la química d’esta unitat d’alt rendiment integrada per una selecció de 80 músics de 18 a 28 anys provinents de totes les comarques de la Comunitat.

Serà una temporada concentrada en tres dies de juliol. El periple començarà a l’Auditori Rex de Castelló (València) el divendres 7, a les 20:00h. L’endemà, la formació actuarà en la Plaça de Bous de València a les 23:30h. A l’imponent colisseu, la Jove Banda Simfònica realitzarà la clausura del Certamen de Bandes de Música de Secció Especial de la Diputació de València. Un dia després, la temporada es tancarà a l’Auditori de Teulada Moraira, a les 19:00h. Tots els recitals seran d’entrada lliure fins a completar aforament.

Mestres a l’aula i al repertori

Grans baluarts musicals vetlaran per la Jove Banda Simfònica. El repertori escollit per als recitals es dividix en dos parts. La primera està dedicada a compositors actius i referents valencians com Manuel Morales i José Suñer-Oriola. Concretament s’interpretaran el pasdoble simfònic Soñad el Mar del mestre Morales i Soulful Stones de Suñer-Oriola.

En la segona part es retrà homenatge a dos mestres de la sarsuela: Francisco Asenjo Barbieri, de qui es commemorarà el bicentenari del naixement interpretant la seua Sinfonía sobre motivos de zarzuela; i José Serrano, de qui es recordarà el 150 aniversari del naixement amb la interpretació d’El motete. El concert culminarà amb un tribut a Joaquín Sorolla, en commemoració del centenari de la seua mort, interpretant Homenaje a Joaquín Sorolla, de Bernardo Adam Ferrero.

«La temporada de la Jove Banda Simfònica és un dels moments més emocionants de l’any per a la Federació. La seua trajectòria és un bon exponent del fenomen social, educatiu i cultural que suposa el nostre col·lectiu. El projecte, a més, inclou un vessant pedagògic en la qual els músics disfruten d’un ensenyament d’elit personalitzat i en conjunt», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

En eixe sentit, demà comença l’experiència pedagògica per als més de huitanta músics que conformen la unitat. Durant els pròxims cinc dies, a Navajas, un professorat especialitzat contribuirà a preparar les diferents seccions del repertori. Serà també el moment d’establir lligams fora de la sala d’assaig. «Estàs una setmana fent el que t’apassiona, coneixes nous companys, aprens nous conceptes, t’enfrontes a un repertori molt exigent que no sols fer en la teua banda, compartixes menjars, festes...», apunta el director. Ell mateix va ser músic d’esta formació i sap que la màgia de l’escenari comença a construir-se lluny dels focus.