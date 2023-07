Des de demà i fins al dijous 6 de juliol, el Museu de la Rajoleria de Paiporta es transformarà en una caixa de ressonància de la paraula viva. L’Associació Cultural El Barranc organitza les primeres Jornades d’Oralitat batejades com ‘Llorenç Giménez’, en record al pioner de la narració oral valenciana de finals del segle XX i principis del XXI. «Pensem que Llorenç es mereixia aquest homenatge, quan va faltar tots els narradors i narradores valencianes ens van sentir una mica orfes. Era una persona extraordinària amb una bondat exquisida», assegura l’escriptor i contacontes Carles Cano, qui també forma part de l’equip organitzador de l’esdeveniment.

Confeccionats amb una intencionalitat d’espai didàctic en el qual es reflexione al voltant de la narració oral, cadascun dels dies que integren el cicle estarà dividit en dos blocs d’activitats que preveuen una proposta de perfil teòric (col·loquis, ponències…) en horari de vesprada, i una sèrie d’actuacions de contacontes dirigides al públic adult que tindran lloc cada nit als jardins del museu.

L’activitat que obrirà la proposta del Barranc serà precisament una taula rodona dedicada a Llorenç Giménez. Aquesta comptarà amb la participació dels contacontes Óscar Mora i Vicent Cortés, així com Albert Dasí, qui va ser director de l’Escola Gavina, i Fina Masgrau, també antiga professora del centre i autora de les històries infantils de la ‘Rata Marieta’. Masgrau, que va compartir anys de docència amb Llorenç Giménez, el recorda com «un contacontes molt proper a la gent, amb manera de narrar única i una gràcia especial per a connectar amb el públic de qualsevol edat, a més a més d’un contador de tota mena d’històries, anècdotes o acudits».

La resta de vesprades del cicle, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació FULL pel Foment del Llibre i la Lectura, L’associació de narradores i narradors del País Valencià (NANO), el Guaix, coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud, i l’Ajuntament de Paiporta estaran marcades per la ponència ‘De l’oralitat al TIK TOK’, a càrrec de la catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València Gemma Lluch, i la conferència de Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant, ‘El patrimoni fantàstic valencià’, que tindran lloc els dies 5 i 6 de juliol respectivament.

Per la seua banda, les nits estaran reservades a propostes com ara ‘Comboi Valencià’, que reunirà un grapat de professionals de la narració autòctons pertanyents a NANO format per Susu Benítez, Almudena Francés, Domingo Chinchilla, el Gran Jordiet, Ana Ballester, Óscar Mora, Vicent Cortés, Eva Andújar i Carles Cano. Per la seua part, l’artista i trota mons Patricia McGuill presentarà dimecres ‘Contes erràtics’ i, finalment, la nit del dijous serà el torn del gallec Felipe Díaz ‘Caxoto’ qui tancarà les jornades amb el seu espectacle ‘De allá de donde yo vengo’.

