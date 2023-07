L’escriptor valencià Martí Domínguez ha guanyat la tercera edició del premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic dotat amb 6.000 euros, pel «Del Natural», un recorregut per la història de la pintura a través de la presència de la natura en les obres d’art, segons ha informat Grup 62.

El jurat destaca que es tracta d’un assaig «molt personal» sobre la relació entre art i natura, que ofereix un «ampli recorregut» per la història de la pintura tenint «com a principal fil conductor la percepció de la natura».

L’assaig, que s’ha imposat a les nou obres presentades, analitza des de la representació d’un corder per part de Giotto a les dones que va pintar Gauguin a la Polinèsia, sense oblidar-se del renaixement italià i flamenc o dels pintors romàntics i impressionistes.

Domínguez, qui ja ha rebut diversos premis al llarg de la seua trajectòria, descobreix en este llibre que es publicarà en octubre «lectures noves i sorprenents de les obres d’art» i reflexiona sobre «com la natura ha sigut en cada cas interpretada i pintada», segons el jurat.

Nascut en 1966, Martí Domínguez és professor de Periodisme en la Universitat de València i ha sigut guardonat, entre d’altres, amb el Premi Nacional de Periodisme per la seua tasca com a director de la revista científica «Mètode».

Com a escriptor, ha firmat «Les confidències del comte de Buffon», «El secret de Goethe» i «El retorn de Voltaire». A més, és autor d’«El fracassat», «La sega», «L’assassí que estimava els llibres» i «L’esperit del temps», que va rebre el premi Òmnium a la Millor Novel·la de 2019. L’any passat la distòpica «Mater» va ser distingida amb el IV premi Proa de Novel·la.

Com assatgista, és autor d’«El somni de Lucreci», premi Carles Rahola, i ha publicado també la biografia de Voltaire.

El premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic va ser creat a finals de 2020 per la Real Acadèmia de les Bones Lletres i Edicions 62 per a obres originals i inèdites en llengua catalana amb l’objectiu d’impulsar «la creació i la difusió d’este gènere, així com la lectura en català».