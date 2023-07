Les empreses editores valencianes es donaran cita al Parador Nacional de Benicarló en el marc del XVIII Encontre d’Editorials, organitzat per l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), i centrat en el mercat americà i en la participació en la Feria Internacional del Libro - FIL de Guadalajara (Mèxic) del pròxim any, en la qual Espanya serà el país convidat.

Una vintena d’editorials valencianes participaran en aquestes jornades que comptaran amb l’assistència de Marisol Schulz, directora general de la FIL de Guadalajara, qui donarà les claus del certamen mexicà, així com la seua importància com a porta d’entrada al mercat llatinoamericà.

Maria José Gálvez, directora general del Libro, el Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, desenvoluparà la ponència ‘La FIL de Guadalajara: España Invitació d’Honor 2024’. A través d’aquesta xerrada les entitats assistents podran conéixer en profunditat els diferents preparatius que s’estan realitzant en clau nacional per a l’esdeveniment literari que es celebrarà entre el 30 de novembre i el 8 de desembre de 2024.

Espai de reflexió i debat

La resta de la programació de l’Encontre estarà enfocada al funcionament del mercat del llibre al continent americà amb l’objectiu d’optimitzar les competències exportadores de les editorials valencianes. Els diferents models d’exportació, la situació del llibre espanyol al mercat nord-americà, o les alternatives de distribució d’audiollibres a Llatinoamèrica, seran alguns dels temes que, de la mà de professionals destacats, es tractaran al llarg de les jornades.

Exportació del llibre espanyol

L’Encontre d’editorials, que des dels seus inicis s’ha sigut un espai de reflexió i debat sobre la situació i reptes del sector de l’edició, fomentant les sinergies i l’intercanvi entre les empreses assistents, «enguany adreça la seua mirada a l’exportació del llibre espanyol com a complement a les estratègies d’internacionalització dirigides a la venda de drets als mercats europeus ja tractades en altres edicions», segons defensa Àfrica Ramírez, presidenta de l’AEPV.

Des de la seua primera edició celebrada l’any 1987, la Feria Internacional del Libro – FIL de Guadalajara s’ha posicionat com el principal esdeveniment del sector editorial i cultural en el món de parla hispana. Es tracta d’una mostra literària que, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de l’edició, la lectura i la promoció i comercialització del llibre a Mèxic i el mercat iberoamericà, l’any 2022 va reunir més de 800.000 persones com a públic assistent, així com 14.000 professionals del món del llibre.