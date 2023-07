L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) proposa durant la jornada d’avui un viatge per la música dels 80 i 90 de la mà de Discos Oldies i els seus sets de DJ en vinil. Es tracta de la segona sessió del programa «IVAM Estiu», que esta ocasió es basa en l’exposició «Trascity» de l’artista alacantí Alberto Feijóo.

En el marc d’esta mostra, la jornada se centra en dues de les inspiracions del treball de Feijóo: la il·lustració i la serigrafia, d’una banda, i la música i els espais sonors, d’una altra. Així, Discos Oldies DJ proposa una selecció inspirada a partir de la llista de reproducció creada pel mateix Feijóo i que acompanya la seua exposició, amb una selecció molt eclèctica realitzada pels integrants mateixos del grup, reflex de les seues col·leccions. El resultat és una sessió que combinarà sons propis del pop fosc dels anys 80 amb la música electrònica més industrial dels 90, la qual cosa permetrà reconéixer algunes de les bandes més famoses de l’època, al mateix temps que es descobriran temes menys coneguts dels grups més singulars.

Referent musical

Considerada com la botiga de discos més antiga d’Espanya, Discos Oldies és un referent en la música i la cultura valencianes des de fa més de 40 anys.

Amb l’arribada d’Andreu, Chema, Pere i Mario a Oldies s’inicia un nou treball amb l’objectiu d’arribar a gent nova, a través també de les seues singulars sessions en vinil, una modalitat de DJ que busca transmetre la qualitat del so amb la qual els temes es van llançar des de l’estudi.

Abans de la sessió de música, acompanyat per la dissenyadora i directora d’art, María Ramírez, l’artista Alberto Feijóo oferirà un taller que convida a experimentar dins del camp de la serigrafia tèxtil.

María Ramírez compagina la carrera com a directora d’art amb la seua marca tèxtil mariaramirez. Per al taller els públics hi poden portar les peces que vulguen serigrafiar.