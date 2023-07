Des de fa uns anys els pobles a l’ombra del Penyagolosa celebren l’Aplec del mateix nom a l’inici de l’estiu. Enguany és una edició especial ja que es completa la primera roda de pobles, és a dir, la cita torna a Atzeneta del Maestrat, el mateix poble on va començar ara fa sis anys, desprès de recórrer Xodos, Vistabella i Benafigos. L’Aplec del Penyagolosa s’ha consolidat gràcies a l’esforç del veïnat d’estos pobles i a una afluència de públic que ha anat creixent any rere any.

Una volta més es demostra la importància d’estes trobades per tal de cohesionar els pobles de l’interior de Castelló al voltant la cultura popular i les reivindicacions pròpies del territori: despoblament, falta de serveis bàsics, amenaces mediambientals com les macroplantes fotovoltàiques o la MAT, etc. Quan diem tot això és inevitable pensar en l’Aplec dels Ports, eixa «uela» que ja té més de quaranta anys i que serveix d’exemple a tot un país.

Les muixerangues han estat present des dels seus inicis a aquest tipus de trobades. La Conlloga Muixeranga de Castelló ha dut les seues figures a l’Aplec dels Ports quasi des dels seus inicis i també ho ha fet a aquest Aplec del Penyagolosa. El passat dissabte 1 de juliol Atzeneta del Maestrat va acollir una nova actuació muixeranguera amb la Conlloga i, com a novetat, l’estrena de la Muixeranga dels Ports.

«Estem molt contents perquè ha eixit tot rodat. Teníem nervis, però també moltíssima il·lusió», va declarar Carla Villanova, la mestra de la Muixeranga dels Ports desprès de l’actuació. Aquesta va començar amb una cercavila des de la plaça de la font fins l’ermita de Loreto, on es van dur a terme les tres rondes i els pinets de comiat. Els dels Ports van exhibir una bona mostra de figures de tres alçades i remats, com ara el remat de la torreta sense desplegar, un altre remat de torreta desplegada, la campana, el castell, una senieta i un pinet de tres durant la ronda de comiat. Per la seua banda, la Conlloga Muixeranga de Castelló va apostar per un programa amb figures participatives de quatre alçades: encontre amb dos pilons i branca amb quatre pilars de tres durant el cercavila i roscana sense desplegar, sénia, pilotó i altar de comiat durant les rondes a plaça. Tota l’actuació va estar acompanyada pel tabal i la dolçaina dels músics de La Llavor d’Almenara. La principal novetat ha estat el debut de la colla dels Ports, els quals a més han estrenat camisa de color avellana. Aquesta primera cita ha estat per elles un calfament pel que ha de ser la seua principal trobada: la de l’Aplec dels Ports, a Morella, el darrer cap de setmana de juliol.

Una vintena de personas

Aquesta muixeranga està formada en l’actualitat per una vintena de persones de diferents pobles de la comarca -una de les menys poblades del nostre territori- que fa un any que es troben per assajar. Per a Carla Villanova, un any desprès, «La colla s’ha transformat en un grup d’amics que, més enllà de fer muixeranga, hem creat un vincle, els xiquets juguen entre ells… és una relació molt especial».

En unes setmanes la Muixeranga dels Ports exercirà d’amfitriona de les colles del nord a l’Aplec dels Ports i tindrem una nova oportunitat de veure’ls en acció. Les membres d’aquesta colla són les hereves de les que van iniciar l’Aplec dels Ports ara fa més de quaranta anys, quan era poc més que una trobada d’amigues. En l’actualitat la cita és un referent per tot el país. De igual manera, durant aquestes cinc edicions l’Aplec del Penyagolosa s’ha consolidat al calendari. D’aquelles dues tendes que es van plantar fa cinc anys a Atzeneta a una acampada plena de gom a gom enguany. De manera paral·lela, el moviment muixeranguer també ha crescut durant els darrers anys. Qui s’imaginaria fa una dècada que es crearia una colla als Ports? Estem segures que ens tornarem a trobar l’any vinent, una volta més, als peus del Penyagolosa.