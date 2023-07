Durant els darrers anys, Mèxic s’ha situat com l’importador més gran de llibres provinents d’Espanya, el país nord-americà és el principal destí del treball de les editorials espanyoles, el qual, traduït a les xifres, va significar més de 71 milions d’euros en importacions l’any 2021, segons l’últim informe del Comercio Exterior del Libro publicat per l’Asociación de las Cámaras del Libro de España. Si s’amplia l’òptica a l’escala continental, també és Amèrica, en conjunt, el principal destí de les vendes espanyoles: a l’altre costat de l’Atlàntic és cap a on es dirigeix el 60% del volum de les exportacions editorials, les quals reporten, segons dades del mateix estudi, un total de 197 milions d’euros.

En aquests termes, l’any 2024 portarà agafada per la mà una oportunitat clau per al sector del llibre nacional. Espanya serà el país convidat d’honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), «la porta d’entrada més gran al mercat del llibre en espanyol de tot el món», segons la defineix Marisol Schulz, directora general de la FIL de Guadalajara. Amb les exportacions editorials iniciant una lleugera recuperació després de l’efecte de la pandèmia de covid-19, Maria José Gálvez, directora general del Llibre, el Còmic i la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport del Govern d’Espanya, qui defineix les fires del llibre com esdeveniments «polièdrics», encapçala les preparacions de la participació espanyola a Guadalajara amb un objectiu: «generar oportunitats per al sector del llibre espanyol i valencià, acompanyar-ho en la visibilitat de les literatures que s’estan fent des d’Espanya i, sobretot, tancar negocis».

Des de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) se segueix amb atenció aquest esdeveniment, és per això que el XVIII Encontre d’Editorial organitzat per l’entitat, que ha comptat amb la participació de Marisol Schulz i Maria José Gálvez al Parador Nacional de Benicarló durant els passats dies 6 i 7 de juliol, ha estat centrat en el mercat americà, així com en optimitzar les capacitats exportadores de les editorials valencianes. Per a Àfrica Ramírez, presidenta de l’AEPV, aquest és una «baula més» en l’esforç d’internacionalització que s’està duent a terme des de les editorials i que ha dut a aquestes a augmentar la seua visibilitat a espais com ara LIBER, la Fira del Llibre de Frankfurt o el Saló Internacional del Llibre de Torí. «La FIL de Guadalajara és altra porta d’eixida i una nova oportunitat de demostrar que la literatura valenciana és tan potent com la de qualsevol lloc del món», defensa Ramírez.

Guadalajara: La fira infinita

L’any 1987 Raúl Padilla va fundar a l’estat mexicà de Jalisco la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un esdeveniment que des dels seus inicis es va imposar l’objectiu d’establir-se com l’eix mundial de la literatura en llengua castellana. 35 anys després, l’encontre organitzat per la Universidad de Guadalajara és considerat com la reunió editorial més important d’Iberoamèrica, la qual, en l’edició de 2022, va congregar al voltant de 800.000 visitants, més de 700 autors i 600 presentacions de títols, 14.000 professionals del llibre, entre els quals es troben tant agents, escriptors i escriptores, editorials, biblioteques i bibliotecaris, així com llibreters i llibreteres, distribuïdores o professionals de la il·lustració repartits en més de 40.000 metres quadrats d’espai ubicats a l’Expo Gaudalajara, el recinte expositiu més gran de Mèxic.

En l’aspecte econòmic, aquest esdeveniment literari genera una repercussió econòmica a la ciutat de Guadalajara de més de 300 milions de dòlars anuals, però un dels vertaders punts clau d’aquest encontre és el seu paper com a facilitadora de contactes. «Aquest és un punt de trobada que ofereix l’oportunitat d’un gran negoci, des de la fira es posa tot perquè la gent es conega i faça un primer contacte comercial que pot durar anys», explica l’actual directora, Marisol Schulz, «el negoci no acaba amb els nou dies que dura la FIL, és per això que tots els països es preocupen per tindre molt bona presència, perquè ací poden connectar amb editors de moltes altres llengües i països».

Un viatge d’anada i tornada

No és la primera vegada que Espanya exerceix com a país convidat d’honor a la FIL de Guadalajara, des de l’any 2000, quan el país ibèric va assumir per primera vegada aquest paper, es va iniciar una cadena de representacions regionals entre les quals la cultura catalana (2004), Andalusia (2006), Castella i Lleó (2010), i, finalment, Madrid (2017), van gaudir també d’aquesta oportunitat. Maria José Gálvez assegura que és un bon moment per a participar «a la fira més important del món per al llibre en espanyol», i és que haver assolit la mateixa figura en els darrers anys en altres fires com ara la de Frankfurt, Alemanya, Sharjah, a Emirats Àrabs, Calcuta, a l’Índia, o Ljubljana, a Eslovènia, ha deixat un alt grau d’experiència en aquest tipus d’esdeveniments. Viatges que la directora general del Llibre, el Còmic i la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport del Govern d’Espanya ha definit al XVIII Encontre d’Editorials com «d’anada i tornada» que consoliden un ferm intercanvi cultural entre nacions.

Entre els seus deures com a país convidat, Espanya haurà de confeccionar un programa literari, preparar una mostra gastronòmica o una exposició d’arts visuals que inundarà la ciutat de Guadalajara, entre altres encomanaments. «Des del Ministeri volem mostrar eixa creativitat tan brillant de la nostra literatura i cultura, volem ensenyar-la al món i, d’altra banda, enorgullir-nos del sector editorial i la seua qualitat, professionalitat i d’eixe valor afegir que genera el sector cada vegada que es publica un llibre», afirma Gálvez.

Finalment, la visita a Guadalajara també es realitzarà amb un ull dirigit al mercat del llibre dels Estats Units, un país al qual el nombre d’hispanoparlants representa, en algunes zones com Nova York o Califòrnia, un alt percentatge de la població. Segons Gálvez, «ha arribat el moment de fer un sobreesforç per a aprofitar eixe nombre creixent de lectors en espanyol».