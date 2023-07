El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat la 10a edició del projecte ‘Especialista municipal voluntari/ària’, per mitjà del qual una cantant del Cor de la Generalitat Valenciana, la contralt Ana Bort, ha estat seleccionada per a fer, durant un mes, voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a Bolívia, d’acord amb una assistència tècnica sol·licitada des del mateix país del sud.

Ana Bort se suma a altres nou persones treballadores de diferents ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i d’altres institucions i organismes. Francesc Perales i Leonardo Marqués, director artístic i secretari tècnic del Cor de la Generalitat Valenciana, respectivament, han rebut Ana Bort per tal de fer una valoració prèvia d’aquesta acció de cooperació municipalista. Ana Bort —natural de València i resident a Godella— té un ampli recorregut professional i formatiu en l’àmbit coral, com a cantant i directora, i d’ensenyament musical i de cant, com a docent i pedagoga, i, des de l’any 2000, forma part de la plantilla del Cor de la Generalitat. Per l’òptima adequació del seu perfil amb l’assistència tècnica sol·licitada per la contrapart del sud, compartirà els seus coneixements i experiències de cant i música a l’escola de música barroca renaixentista Chiquitana del poble de Santiago de Chiquitos (Bolívia), juntament amb l’ONGD Centro para la Participación y el Desarrollo Sostenible (CEPAD), amb els objectius de donar suport, perfeccionar i enfortir tècniques coristes i d’aprenentatge musical entre l’alumnat del col·legi. El poble bolivià de Santiago de Chiquitos es troba al municipi de Roboré (província de Chiquitos, dins del departament de Santa Cruz), té una població de 1.927 habitants i és conegut, entre d’altres, per conservar la tradició musical heretada dels jesuïtes. Tant Ana Bort com les altres persones seleccionades en el projecte ‘Especialista municipal voluntari/ària’ ja han fet una jornada formativa i de convivència prèvia al període de cooperació tècnica en el sud —juntament amb personal institucional i tècnic del Fons Valencià, tècnics i tècniques locals participants d’edicions anteriors del projecte ‘Especialista municipal voluntari/ària’, així com amb altres professionals de la cooperació tècnica—, en què han conegut amb detall i de manera individualitzada les diferents assistències tècniques que executaran al sud. A més, han conegut de primera mà experiències de darreres edicions i s’han format, entre altres, en el sistema de cooperació internacional al desenvolupament, descentralitzada des de l’àmbit local, incidint en el model de la cooperació tècnica.