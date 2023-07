Dissabte 15 de juliol s’inaugurarà al municipi castellonec de Vistabella la ruta literària de La sega, la qual convida a recórrer un fragment històric de la comarca del Maestrat a través de la novel·la homònima de l’escriptor i professor Martí Domínguez, amb qui conversa Va de Llibres! per a descobrir tots els detalls d’un recorregut que unifica literatura i territori.

Dissabte la Fundació FULL inaugura la ruta de ‘La Sega’, basada en una de les teues novel·les publicades per Proa. Què és el que trobarà la gent que la recórrega?

Un enclavament etnològic espectacular, un paisatge autèntic d’una bellesa que, per si mateixa, paga la pena i que, malgrat que han passat tants anys i que ja no hi ha un cultiu com abans als masos, encara manté la seua arquitectura. Per la part literària, la ruta evoca aquells anys de postguerra, quan encara el món dels masos estava viu. Hi ha històries oblidades per la seua tragèdia propiciades per una situació de molta pressió: un foc creuat entre maquis i Guàrdia Civil que va agafar enmig als masovers, aleshores l’última baula de la societat del poble.

Amb quin objectiu aquest llibre es transforma en ruta?

Les històries que es conten a La Sega són històries que jo no coneixia i que m’han donat una profunditat sobre el paisatge, ara veig tota aquella vida de muntanya d’una forma peculiar. Quan trasllades eixa mirada pròpia del novel·lista a una ruta literària el que vols és animar a la gent a fer real el paisatge que han interioritzat a través del llibre. Aquesta proposta, dividida en tres itineraris, té el suc del qual es narra a la novel·la i permet imaginar com es feia la batuda, la matança del porc o la soledat que vivien aquelles persones als boscos. Crec que serà un èxit!

Com va ser el procediment de confecció de la ruta, la tria d’escenaris, selecció de textos…?

Jo vaig fer un guió amb textos seleccionats i des de la Fundació FULL en van proposar uns altres. Sobre això vam treballar per a representar diversos moments de la novel·la: una trobada entre maquis i Guàrdia Civil, entre masovers i maquis, escenes costumistes com les festes... La Sega no pretén ser un treball etnològic, però sí retre homenatge al món del masover, això havia d’estar representat a la ruta.

Al Va de Llibres! hem parlat aquestes últimes setmanes amb persones com Alexandre Bataller o Carme Castells, de la Fundació Mallorca Literària. Hi ha un optimisme al voltant de les rutes literàries enteses com una espenta cap a la lectura o un atractiu turístic. Com ho veus?

És un atractiu turístic. La gent que ja anava al Penyagolosa, ara pot fer-ho amb el llibre a la mà, buscar els escenaris, recuperar experiències i, tal vegada, llegir més novel·les d’eixe tipus. Les rutes són una manera de moure la lectura, fomentar la compra de llibres i generar curiositat en la gent pels seus autors i autores.