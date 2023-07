La Mostra Internacional de MIM de Sueca torna en la seua 33a edició amb una aposta per «allò inclassificable, trencar codis i l’indisciplinat» i amb la programació de quasi 60 propostes entre representacions i activitats paral·leles de teatre de sala i carrer, gestos i moviment.

El festival, que se celebrarà del 13 al 17 de setembre de 2023, pretén «donar cabuda a discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors i crítics, sense perdre de vista les peces més festives i d’entreteniment de qualitat». Així, la trobada es fonamenta en els conceptes d’indisciplina, intervenció del paisatge urbà, aposta per estrenes valencianes, impuls a projectes integradors i oferir una major quantitat de programació el divendres i dissabte per a donar cabuda a la major afluència d’espectadors que es donen cita a Sueca.

La programació completa del MIM inclou quasi 60 cites entre espectacles teatrals, tallers i activitats audiovisuals, alguns dels quals comptaran amb diferents sessions en diversos dies.

La cita, que en edicions anteriors ha reunit a més de 20.000 assistents, ofereix un total de 20 espectacles on el gest, l’expressió i el moviment són els protagonistes amb propostes nacionals i internacionals, provinents de la pròpia Comunitat Valenciana, Catalunya, País Basc, Illes Balears, Navarra, Portugal, Països Baixos, França, Xile i Bèlgica.

Propostes multidisciplinars

Què succeeix quan un espectacle va més enllà de la mateixa representació? El MIM aposta per propostes multidisciplinàries que busquen la relació amb l’espai escènic, així com amb el seu entorn i on el públic pot gaudir d’una obra des d’una perspectiva inusual. És el cas de «Passagem», dels portuguesos CIA PIA i la seua poètica i elaborada transformació de l’entorn urbà. Es tracta de propostes en les quals l’acte escènic es converteix en un lloc comú on dialoguen espectadors i entorn i l’espectacle es construeix com una experiència. En ella, la pròpia decisió de l’espectador pot influir en el desenvolupament de l’obra. En aquest sentit, destaquen la inclassificable, crítica i irreverent «Questo lavoro sull arancia» de la companyia franc-italiana Marc August Chenevier-Cie Els 3 Plumes i «Idiòfona» de Joan Català, on s’uneixen història i memòria, esforç, tossuderia i poètica.

El MIM, seguint amb l’objectiu d’impulsar projectes de cohesió i inclusió social, presenta «El veí del costat», una col·laboració entre el MIM SUECA, el Centre d’Ajuda al Refugiat (CEAR) de Sueca i la companyia de teatre Pont Flotant, amb un projecte participatiu, pedagògic i integrador de diversos mesos de duració.

El MIM també donarà cabuda a l’humor, instrument poderós per a acostar-se al quotidià, a l’humà, senzill i compartit. Humor negre com el que presenta O quel dommage i el seu àcid «Room service», el retorn dels coneguts del festival Guillem Albà amb «Dt. solitud», Murmuyo amb «Ami-go» i «Hotel Flamingo» de Clownic.

En aquesta edició els espectacles i activitats tindran lloc en diferents espais de la ciutat.