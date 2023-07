El poeta i cantautor valencià Ivan Brull ha aconseguit el III Premi Ciutat de Manacor de Música Guillem d’Efak, que està dotat de 3.000 euros. L’alcalde de la ciutat, Miquel Oliver, va ser l’encarregat d’entregar el premi emmarcat en les Festes del Carme de Porto Cristo.

L’agrupació formada per Ivan Brull (veu i guitarra), Dani Folqués (guitarra) i Anna Luci Tortajada (violoncel i veu) va nàixer el passat 2022, quan els tres es van creuar a la Marina Alta i van decidir emprendre els seus camins junts amb la voluntat de compartir música i continuar desenvolupant-se. Durant eixe temps, el grup va versionar cançons ja enregistrades i, posteriorment, es van atrevir a crear temes nous. Els membres reconeixen que la seua història és «diversa i aporta al grup dinamisme, interés i il·lusió per seguir compartint un projecte que agermana músics de Silla i Pego.

«Ivan va descobrir el Premi Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d’Efak. Amb molta il·lusió ens va proposar presentar-nos; calia enviar tres cançons inèdites. Ràpidament, vam accedir a la proposta. No podíem deixar passar l’oportunitat!», expliquen els membres, que es «van posar mans a l’obra».

El grup afig que rebre el premi ha sigut una sorpresa. «Feia setmanes que, amb humor, déiem que faríem el nostre primer concert junts a Manacor. I així ha sigut! Primer concert junts i primer èxit», expliquen.

Durant l’actuació, el grup va compartir escenari amb Isabel Peral, qui ha tingut influències del reggae de Koers i Green Valley en els primers anys i, actualment, de Rudymentari i Gossos, i el cantautor Damià Fluixà, qui forma part de la banda Fluxà.

«Continuem amb l’esperança de seguir un camí tan gratificant com el que hem viscut aquests dies. Perquè no hi ha millor premi que sentir que allò que t’emociona aplega amb la mateixa intensitat que ho projectes», conclou el grup.