El compte enrere per a la pròxima edició de Sagunt a Escena, que este any compleix el seu 40º aniversari, ja ha començat. La representació d'"Èdip Rei", de Bambalina-Teatre Practicable arribarà el pròxim 3 d'agost amb un muntatge especial que parteix d'una obra anterior de la companyia i afig un cor, més intèrprets i músics en directe. Així, el cor de cambra Ad libitum de l'Escola Coral Veus Juntes serà l'encarregat d'acompanyar la trama de la tragèdia, que es completa amb tres músics en directe i sis intèrprets-manipuladors de titelles.

La directora del festival organitzat per l’IVC, Inma Expósito, explica que quan el director li va explicar la idea d’aquesta adaptació per al festival la "va entusiasmar" immediatament. L’espectacle "especialment concebut per al Teatre Romà" és un projecte que encaixa amb la seua línia artística.

Les rises també seran protagonistes en esta edició amb dos grans comèdies. La primera, "La comedia de los errores" del director Andrés Lima, es podrà vore el 12 d'agost. En ella, Lima pretén extraure l'essència del Shakespeare més divertit i desenfadat, fi disseccionador de la societat del seu temps. L’obra, protagonitzada per Pepón Nieto, Antonio Pagudo i un elenc de primer nivell, arribarà a Sagunt a penes dues setmanes després d’estrenar-se en el Festival de Mèrida

L'altra comèdia, "Las Nubes" d'Aristòfanes en adaptació i direcció de Paco Mir (membre de Tricicle) és altra de les comèdies del cartell, que arriba el dia 19 al Teatre Romà. Estrenada l’any 423 a.C., la peça és una crítica contra la tirania dels fills i contra els pedants, representats en l’obra per Sòcrates i Querefonte, dos enemics íntims del mateix autor. Amb un elenc encapçalat per Pepe Viyuela, a qui se suma el seu fill, Samuel Viyuela, en el paper de primogènit, i Mariano Peña.

Personatges extrems

L’actriu i directora valenciana Eva Zapico signa la versió que Iñaki Moral ha escrit del "Coriolano" de William Shakespeare. El dia 25 l’Auditori del Triangle Umbral de Port de Sagunt serà l’escenari on es donen cita les intrigues, traïcions i ardits per ocupar el poder a la Roma Imperial.

La recreació i posada en escena de la mítica història de "Salomé" s’encarregarà de clausurar el festival al Teatre Romà el dia 27. Una gran producció amb la directora Magüi Mira al capdavant i l’actriu Belén Rueda en el paper principal. El muntatge, que s’estrena en el Festival de Mèrida el 9 d’agost, compta amb nou intèrprets en escena, sumant a la mateixa Belén Rueda en el paper de princesa Salomé altres destacats noms com Luisa Martín, Juan Fernández o Sergio Mur.