«Els primers dies sentia una certa incertesa sobre la dificultat del repertori», confessa Rafa Grau. Després de tancar amb un èxit rotund la temporada de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, el seu director durant 2023 recorda els nervis, no davant el primer concert, sinó abans de reunir-se amb la seua formació.

«Tanmateix, en el primer assaig que vaig realitzar amb tots vaig saber que no tindríem cap problema. Totes i tots els músics han afrontat el repte amb un compromís i responsabilitat musical molt elevat i, a més, el seu comportament en totes les facetes ha sigut exemplar», rememora Grau.

Així va començar l’aventura de la Jove Banda Simfònica, la unitat d’alt rendiment de la FSMCV formada per joves d’entre 18 i 28 anys, seleccionats entre totes les societats musicals valencianes. «Posar en valor a joves músics i directors emergents, amb un repertori de compositors valencians, és una prioritat d’este projecte», incideix el vicepresident artístic de la Federació, Manuel Muñoz.

Els dies previs

Pocs dies abans dels concerts, el grup seleccionat es reunia al municipi de Navajas per tal de conviure i preparar el repertori. «Tenim assumida una funció pedagògica, amb una trobada on professors i professores especialistes treballen per seccions amb els músics, abordant un repertori ambiciós i atractiu per als joves músics que estan finalitzant els seus estudis en els conservatoris superiors», destaca Muñoz.

Va ser durant eixa convivència, dins i fora de la sala d’assajos, quan el director de la Jove Banda Simfònica va saber que havia sorgit la química en el grup. «Després del primer assaig amb tots junts, vam deixar la vesprada lliure: alguns van anar junts a visitar el poble, uns altres a la piscina i un altre grup van anar a fer esport junts. Són moments que cohesionen el grup i donen més força per a enfrontar-se al repte artístic», relata Grau, remarcant que un dels professors que va col·laborar en els assajos va ser el compositor José Suñer, autor de Soulful Stones, «una de les obres més exigents del repertori». La implicació de mestres com ell apuntalaren la confiança dels músics.

Els concerts

«Pense que el millor moment el vam viure en el concert de Castelló. Es notava eixa energia positiva per voler demostrar el treball que havíem realitzat i vam tindre moments de connexió amb el públic molt especials. L’ambient després del concert deixava palés que havíem tingut molt bones sensacions», conta el director de la formació.

A l’Auditori Rex de Castelló va tindre lloc el primer dels tres concerts que conformaren la intensa temporada de la jove formació. L’endemà, el grup va actuar a la Plaça de Bous de València, clausurant el Certamen de Bandes de Música de Secció Especial de la Diputació de València. Un dia després, a l’Auditori de Teulada Moraira, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV s’acomiadava del públic.

Tant el director de la formació com el vicepresident artístic de la Federació coincideixen en la valoració «molt positiva» d’una experiència que, per a molts joves músics, significa un impuls en la seua carrera.

Finalitzada esta maratoniana sèrie de concerts, el representant de la Federació recorda altre vessant que enriqueix el projecte: «La producció discogràfica amb obres de recuperació de patrimoni musical oblidat en els arxius de les nostres societats musicals i també per a mostrar a què sona la nostra terra, donant l’oportunitat als nostres joves de participar en la gravació de dos discos».

Eixa col·lecció discogràfica, des d’ara, està a l’abast de tot el públic en una nova botiga online oberta a la web de la FSMCV. Una nova manera de mantenir viu, més enllà del directe, el projecte de la Jove Banda Simfònica.