Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València encetaren l’última setmana de programació ahir dilluns 17 de juliol amb la presència del valencià Guitarricadelafuente, un dels artistes més prometedors del panorama musical actual.

Hui dimarts 18, actuarà per primera vegada a València Laura Pergolizzi, coneguda pel nom artístic de LP. Es tracta d’una artista que ha sigut comparada amb Chrissie Hynde (The Pretenders), Leslie Feist o Gwen Stefani (No Doubt).

La música d’arrel tradicional serà la gran protagonista dels Concerts de Vivers el dimecres 19 de juliol. Perquè Rozalén ha decidit celebrar una dècada sobre els escenaris amb Matriz, un treball on ret homenatge al folklore. La vetllada també comptarà amb Pep Gimeno «Botifarra»,, figura cabdal en la recuperació del patrimoni valencià de transmissió oral. El cantaor torna a la capital del Túria per a compartir amb el seu públic Ja ve l’aire, un recull de cançons de magatzem i de treball en clau femenina.

Ja és tradició que el Rototom, el festival de reggae més important d’Europa, celebre una festa als Jardins de Vivers abans d’obrir les portes a Benicàssim. Enguany, este festeig tindrà lloc el dijous 20 i el gran protagonista seran Alborosie & The Shengen Clan. La festa Rototom es completarà amb Auxili, formació valenciana que va tornar als escenaris en 2022 amb el seu quart àlbum d’estudi, Guaret; i l’escola de Borumbaia Percusión.

La La Love You i Nena Daconte actuaran als Concerts de Vivers el divendres 21 de juliol. El Mimétika Tour de Mónica Naranjo arribarà a València el dissabte 22 i ho farà amb totes les entrades venudes des de fa setmanes. Aquesta gira es va estrenar a finals de l’any passat a Xile amb dos concerts, on també es van exhaurir les localitats, i ara recorre els escenaris més importants de l’Estat.

Finalment, l’actual edició dels Concerts de Vivers es tancarà amb The Waterboys, formació que tornarà al festival després de la seua mítica actuació en 2018. El cas és que l’escocés Mike Scott, creador del grup, sempre recorda amb estima les seues visites a València. En aquesta ocasió, els teloners seran els valencians Mr. Sanchez, trio de rock alternatiu.