La Casa dels Artillers de Foios ha sigut l'escenari de la XXI edició d'Escènia, un canvi d'ubicació que no només ha tingut molt bona acollida per part del públic, sinó que ha permés guanyar en visió i capacitat. Del 5 al 15 de juliol, més de 200 persones han assistit a esta mostra de teatre emergent, penjant el cartell de sold out en cadascuna de les representacions teatrals que es van realitzar.

De les 92 propostes presentades —arribades des de totes les comunitats autònomes—, quatre van ser seleccionades per a representar-se en esta edició d'Escènia. Així, l'obra guanyadora ha sigut «Un lugar de partida» de Vivirei Teatre, que va aconseguir conquistar al jurat format per Marta García, de mediació i gestió de públics del Festival Russafa Escènica; José Vicente Peiró, crític d'arts escèniques; i Toni Pastor, gestor i productor teatral. Durant la gala de clausura se va fer a la companyia el lliurament del premi econòmic dotat amb 4.000 euros. La resta de premiats, triats pel públic, van ser «Versión», de Toni Agustí, en segon lloc amb un premi de 3.500 euros; «Viva», de Begoña Tena, en tercera posició amb un premi de 3.000 euros; i «El Artefacto», de la companyia El Gatopardo, en quarta posició amb un premi de 2.500 euros. Alt nivell de les propostes L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, valora «l’alta participació de la ciutadania, que ha omplit les 200 butaques disponibles per a cada actuació«, així com l’alt nivell de les propostes que «convertixen Escènia en un festival prestigiós i reconegut dins del món de les arts escèniques». Cal destacar que les quatre obres seleccionades entre les 92 totals són valencianes. Escènia clausurava esta XXI edició dissabte passat, 15 de juliol, amb una gala en la qual, a més de fer lliurament dels premis, va comptar amb la participació de Rocío Ladrón de Guevara i Pilu Fontán de Contrahecho Producciones. També va sonar la música de Doña Manteca. Les edicions anteriores s’havien realitzat a la Casa de la Cultura.