Quina ha estat la motivació de fer aquest pas?

Bé, la motivació principal és assentar la faena feta en l’anterior legislatura en quant al catáleg de figures. S’ha fet una tasca molt important que s’ha desenvolupat durant practicament els dos anys que ha durat la Tècnica anterior i després de pensar-ho molt vaig decidir que ara tocava rematar aconseguint que les colles acullen el catàleg com a part essencial del fet muixeranguer.

En maig del 2021 ens va explicar per a Terra de Muixerangues que «encetar el catàleg de figures era l’objectiu primordial» i fa uns mesos es va publicar. Per a que serveix un catàleg de figures i perquè era tan important?

Efectivament, el primer que haviem de fer des de la Federació era omplir el buit de les figures. Necessitàvem perfilar què és i què no és una muixeranga, perquè totes les muixerangues són torres humanes, però no totes les torres humanes són muixeranga. Haviem de deixar clar el nostre espai tipificant les nostres construccions i deixar la porta oberta a les noves figures que puguen vindre. Això és important des del punt de vista de les pròpies colles, però també de l’espectador, sobre tot si volem que el fet muixeranguer continue expandint-se. La unificació de tècniques i denominacions i la possibilitat de trobar per escrit tota aquesta informació ajudarà d’una banda a la millora tècnica de les figures i d’una altra a aprofundir en el seu coneiximent i per tant a la seua difusió.

Ens destacaria altres iniciatives en què heu treballat en l’anterior etapa?

Al principi de l’anterior legislatura ens vam plantejar la unificació de documentació relativa a la operativa pròpia de muntatge i desmuntatge de les figures -esquemes, manuals-, però la confecció del catàleg, el qual era primordial acabar per poder actuar sobre eixa documentació es va allargar més de l’esperat. Per fer-nos una idea, l’última part, la normativa per la qual noves figures entraran a formar-ne part, es va aprovar un mes abans d’acabar el mandat. També cap al final de legislatura es va començar a col·laborar amb l’Àrea de Documentació de la Federació, però es va decidir que com aquesta s’estava acabant seria positiu que la següent Tècnica fora qui se n’encarregara.

Quins seran els eixos de la nova candidatura?

L’eix principal del treball de la nova Tècnica serà la dinamització del grup de mestres. Pensem que els i les mestres en general tenen molt que ensenyar-se entre ells i elles i per fer-ho allò primer és que es comencen a conèixer, que es parlen i que compartisquen les seues experiències. Volem generar la confiança necessària per a que ningú es quede sense preguntar un dubte o saber com haurien de fer per millorar una determinada tècnica.

En aquesta ocasió, qui forma part del vostre equip?

La nova candidatura estarà formada per Borxo Garlito de la Conlloga Muixeranga de Castelló, Sandra Pérez de la Muixeranga de Cullera, Cate Niclós de la Muixeranga d’Algemesí, Nuria Bartual de la Jove Muixeranga de València, Maite Fontana de la Nova Muixeranga d’Algemesí i per Pau Chacon de la Muixeranga d’Alacant.

Passat un any de la represa, com valora l’estat tècnic de les colles?

La pandèmia ens ho ha fet passar molt malament i desgraciadament algunes colles encara estan patint els efectes. Les colles que abans del tancament estaven en millor estat de forma practicament han recuperat els efectius i el nivell pre-pandèmia, però ens preocupa molt la recuperació de les colles més xicotetes perquè no totes han pogut refer-se i a hores d’ara algunes d’elles encara intenten resorgir. Esperem que al llarg dels pròxims mesos totes puguen tornar a plaça, que és a on hem de ser.

Quines demandes us plantegen les colles?

En algunes reunions de mestres per a la confecció del catàleg se’ns va suggerir la possibilitat de fer formacions específiques per figures. En l’Àrea Tècnica tenim clar que la formació és primordial i estem treballant per aconseguir convocar unes jornades de formació que almenys pogueren tindre lloc una volta a l’any.