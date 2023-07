La novel·la Tots els subtítols del desig, d’Agustí Clua , ha estat guardonada amb el premi Teodor Llorente de novel·la 2023, convocat per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. El guardó està dotat amb 3.000 euros i suposa, a més, la publicació de l’obra per Vincle Editorial.

El jurat ha estat format pels escriptors i crítics literaris Marta Nadal, Andreu Gomila, Juli Martínez Amorós —guanyador del Teodor Llorente de novel·la 2022—, i l’editor Manolo Gil , en representació de Vincle Editorial i sense vot. A més, Maria Dolores Ciurana, bibliotecària de la Pobla de Vallbona, ha sigut la secretària, i Ana Cantero, regidora de cultura de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, la presidenta. En el veredicte, han destacat Tots els subtítols del desig pel seu caràcter desinhibit amb un plantejament original de la temàtica eròtica no habitual en la nostra literatura, així com l’alt nivell de llengua i un ritme televisiu trepidant.

Tots els subtítols del desig conta la història d’amor entre dues dones que acaben participant en un «reality show» de la televisió, així com la seua relació amb un tercer personatge, un home anomenat Adil. La novel·la toca molts pals: té poesia i sexe; parla molt de literatura, de política, del canvi climàtic, de la televisió i el seu poder, així com de les difícils relacions entre les ciutats i el món rural.

Agustí Clua (Tortosa, 1968) és llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual. Tot i que és de Camarles, al delta de l’Ebre, viu a Barcelona i fa vint-i-cinc anys que treballa com a educador al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L’autor té cinc llibres publicats, que són: L’Absenta, Un sol de veritat (Premi de Narrativa Ciutat d’Eivissa 2011), Tardets (finalista del Premi de Narrativa Ciutat de Badalona 2014), Salabror (Premi de Novel·la Sant Boi de Lluçanès 2018) i Enyors (Premi de Narrativa Vila d’Almassora 2020).

Per la seua part, el guanyador del Premi de Poesia Teodor Llorente 2023 ha estat Damià Rotger Miró, de Menorca, amb el poemari Calls al gest, que també serà publicat per Vincle Editorial. En este cas, el jurat ha estat format pels escriptors i crítics literaris Sebastià Alzamora, Vinyet Panyella, Gregori Royo Bello —guanyador del Teodor Llorente de poesia 2022—; l’editor Manolo Gil en representació de Vincle Editorial i sense vot; Maria Dolores Ciurana, bibliotecària de la Pobla de Vallbona, que ha exercit com a secretària; i Ana Cantero, regidora de cultura de l’ajuntament del municipi de Camp de Túria, que ha participat com a presidenta. En este cas, han destacat Calls al gest com un exemple de poesia profunda i contundent, amb una gran riquesa expressiva.

Versos mediterranis

Es tracta d’un poemari completament arrelat a la gran tradició mediterrània, amb una dicció poètica connectada amb les temàtiques actuals de la poesia. En paraules de l’autor, Calls al gest s’estructura com una casa amb quatre columnes bàsiques que s’articulen entre elles: la mort, l’amor, el temps i la terra. Quatre columnes que desemboquen en la teulada d’aquest edifici metafòric sobre el que se llancen pedres seculars. Pedres i una mà poètica amb calls, però aquests calls queden impresos al gest, com gest vital.

Damià Rotger Miró (Ferreries, Menorca, 1981). Membre d’una coneguda nissaga d’editors i tipògrafs, viu i treballa a l’illa de Mallorca. És professor de Disseny Tipogràfic, Història de la Tipografia i Projectes Editorials a EDIB, en el Màster en Direcció d'Art Publicitària a la Universitat de Vigo, a l'Escuela de Diseño de Granada, docent en línia a Domestika i autor de múltiples famílies tipogràfiques, tant de recreació històrica com de formulació contemporània.

Molt reconegut nacional i internacionalment, Rotger és autor de les tipografies Concu, Miona, Crespell, Dúctil, Lullius i Cintax. Com a poeta, ha publicat Grams de tu (segon premi Illa de Menorca, 2015), Lletrescades (2016), 482 mm (2018) i Arèola (Premi Bernat Vidal i Tomàs 2019). Els seues poemes s’han publicat en les antologies Illanvers (2016), Mianorca (2016), Lletraferits (2017), Veus Paral·leles (2017), Versus (2019) i és autor d’una part del llibre Sgt. Pepper’s a través del espejo (2017). Juntament amb Marc Fuentes, ha publicat les obres poètiques Nedar a la fosca (2016), La carn i l’innombrable (2017) i Suor negra (2018). Els seus poemes estan traduïts al castellà, polonès i italià.