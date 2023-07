Ángel Asunción Rubio (Quart de Poblet, 1940-2023) va estar present en la vida de la Federació de Societats Musicals de la C.Valenciana (FSMCV) des del naixement de la institució, en 1968. Durant més de tres dècades ho va ser tot en el col·lectiu: delegat de relacions públiques, secretari general, president i, en última instància, president honorífic.

Per la seua contribució essencial tant en la creació, com en la consolidació i ampliació del moviment de les societats musicals, la junta directiva ha decidit inscriure el seu nom al costat del dels premis que rendeixen tribut a la música valenciana. Ara, el nom dels tradicionals guardons, que en 2023 complixen la XXIV edició, serà Premis Euterpe Ángel Asunción. Amb esta nova denominació, la FSMCV ha llançat la convocatòria per a la presentació de candidatures de la present edició, termini que estarà obert fins el 29 de setembre.

Un any més, els premis reconeixeran el mèrit a contribucions que enaltisquen i fomenten valors propis del moviment de les societats musicals, com la igualtat de gènere, la col·laboració, el voluntariat o la inclusió social. D’esta manera, es pretén posar en valor a persones i societats musicals, així com projectes i iniciatives que mereixen ser difosos com a referència dins del col·lectiu.

«Els valors que reconeixen els Premis Euterpe són els que encarnava la figura d’Ángel Asunción, per això és just este reconeixement, el qual és alhora un homenatge a la memòria del nostre col·lectiu. Per este motiu, atorgar-los enguany tindrà un punt especial d’emotivitat, afegit a l’honor de distingir a les persones, societats musicals, agrupacions, empreses o institucions que fan avançar el nostre moviment», comenta Daniela González, presidenta de la FSMCV.

En concret, les categories són: Premi Euterpe a la participació federal; a la dedicació a la seua societat musical; a la institució o empresa, pública o privada; a la contribució a la igualtat de gènero en l’àmbit de la música valenciana; i a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social.