En vora una dècada d'existència, més de 7.000 estudiants de les escoles de música han sigut beneficiaris de les beques CaixaBank. Eixe grup tornarà a eixamplar-se enguany. La iniciativa que impulsa l'entitat financera i que compta amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de Cultura obri una nova convocatòria per al curs 2023-2024.

L'alumnat de la xarxa d'escoles de música de les societats musicals federades tornarà a optar a les ajudes concedides per CaixaBank, que per al pròxim exercici compten amb una dotació de 255.000 euros. El termini per a enviar la sol·licitud està obert fins al pròxim 6 d'octubre i les bases es poden consultar a través de la web de la FSMCV, on també es pot tramitar la inscripció.

Les bases de les beques segueixen la línia d'edicions anteriors. Serà requisit ser alumne de la Xarxa d'Escoles de Música de la FSMCV matriculat per al pròxim curs. Els alumnes que resulten becats comptaran amb un import individual màxim del 90 % del total abonat per la matrícula i les assignatures de les quals estiga matriculat, amb un límit de 500 euros per persona i beca.

A més, les bases de la convocatòria han sigut realitzades atenent a criteris acadèmics, econòmics i socials amb l'objectiu de facilitar ajudes a les famílies amb menys recursos de la Comunitat Valenciana.

Respecte a les ràtios econòmiques, es posa l'atenció als nivells de renda de l'últim exercici per part de la unitat familiar, prioritzant aquelles sol·licituds amb menors ingressos, alhora que s'incrementarà la puntuació a les candidatures que disposen d'un compte en CaixaBank.

Finalment, quant als aspectes socials, es tindran en compte circumstàncies com si l'alumne ha de desplaçar-se a una altra localitat per a assistir als seus estudis de música, si té alguna discapacitat o si pertany a una família nombrosa o monoparental.

«El pròxim curs es compliran deu edicions obrint esta convocatòria que arriba a alumnes de totes les comarques. El passat any, per exemple, van estar becats vora 600 alumnes de 168 societats musicals», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González. «És una gran sort, fruit d'un gran treball, mantindre estes beques que tenen la vocació d'impulsar l'estudi de la música entre els més menuts, consolidant i ampliant la base del nostre col·lectiu, i fomentant un àrea de coneixement que és un pilar fonamental de la nostra cultura», reflexiona la presidenta.

La resolució provisional de les beques es publicarà com a màxim el 23 de novembre de 2023. Posteriorment, s'obrirà un període de 10 dies hàbils per a al·legacions i el 22 de desembre, com a data límit, es publicarà la resolució definitiva d'alumnes seleccionats per a rebre les beques.

Amb estes clàusules, la convocatòria arriba a la seua desena edició com una de les línies del projecte «CaixaBank escolta València», que té com a finalitat principal fomentar entre els més menuts l'estudi de la música i incentivar a tot l'alumnat a seguir els seus estudis musicals amb independència de la seua condició econòmica. En els anys que du actiu este projecte, s'ha invertit un total de 2.987.000 euros en este objectiu.